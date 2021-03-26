那時候我轉校不久，同學們的見面禮讓我應接不暇，今天一打綽號、明天一頓狠揍。MJ的音樂是我復元的解藥。冷笑和嘲笑十面埋伏，百結送來第一個微笑。排路隊時，他拍拍我書包，應激反應下，我反手摘掉他的小黃帽，進入下一回合作戰狀態。他無防備的眼神讓我不知所措，我不由得鬆開拳頭。

隨意的遊戲中，我們熟悉了彼此──同愛畫水粉、素描，同迷動漫《天空戰記》、《北斗神拳》，同買膨化食品「奇多」、收集贈品奇多圈，同住一個社區……巧的是，周叔叔一家居然與他為鄰──這條我通過周叔叔獲悉他近況的間接渠道，後來成為了唯一渠道。

與百結的交談不存在壓力，偏向嚴肅的討論隨時歡迎插科打諢，前話未完，後話已為彼此知曉。意見相左不妨礙相似相溶。再鋒利的入侵物，經過打磨，也能重生為靈蚌最強光澤度的珍珠，一如對窗的鏡子對稱了窗外。「Man in the Mirror」降臨閉合平面裡的自然界，安然若素，翻倍〈埃斯塔克的房子〉所拓展出的立體主義美學。

一次，英語老師批評我不帶課本，目無尊長，絲毫不容我辯解：科代表頭天通知改課，正選在我做值日出門倒垃圾的空隙。堅不可摧的鑽石怕遇高溫，沒心沒肺的孩子怕受冤枉。我像等待最後一根稻草壓來的駱駝。千鈞一髮之際，百結舉手，起立，打破全班三十八位見證者的默然，寥寥數語，幫我昭雪。他的舉手之勞令我感動，他爾後的一次次舉手之勞，將我的感動皈向依賴。我決心無條件捍衛他對我的友善。

依賴的終態，定封於某天課間操解散後，他高喊了一嗓子：「Hee-hee！Ooh！G'on girl！」我怔住了，MJ的The Way You Make Me Feel脫口而出。他也怔住了。緊接著，我倆同時尖叫，不顧周圍同學呆若木雞──這個場面，在我上中學後讀到「眾裡尋他千百度 。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」的瞬間生動還原，像截取自天堂的海市蜃樓，搆不到、道不完、散不掉。

可惜，他與我的區別在於，他的心頭鹿撞是單線的，因為我是MJ的粉絲，我的心頭鹿撞是雙重的，因為我喜歡的人是MJ的粉絲。他的另一條線，在他看來不露聲色，在我看來顯而易見的，拴縛在班花身上。

他偶爾向我發洩對班花求而不得的怨氣，我以調侃式的寬慰來壓制聽覺系統的消化不良，用被信任的自豪來麻痹被稱兄道弟的失落。達人知命，雲淡風輕，我無時無刻不提醒自己、教育 自己、安撫自己、欺騙自己。

生日那天，我鼓起勇氣，邀請百結到家中慶祝。為避嫌，還邀請了周叔叔比我大兩歲的兒子曉遠。吃蛋糕的時候，曉遠問我：「你剛才許的什麼願？」

百結插話：「肯定是以後去美國 看MJ。」

我囅然一笑，反問曉遠：「你的生日也快到了，想好願望了嗎？」

曉遠不假思索：「當然是天天玩遊戲機。」

「胸無大志！胸無大志！」百結高喊。

然後不知誰把蛋糕糊了誰一臉。我們笑作一團。

那是我最開心的生日。

●

幾周後，母親從沖印店取回我心心念的照片。照片上，我笑得肆無忌憚。母親指著一張說：看看你的牙，裡出外進。又指著一張說：看看你吹蠟燭的樣子，佝肩駝背。再指著一張說：看看你唱歌的時候，縮頭縮腦。二十四張照片，一張張指下來，一張比一張令我難堪。我懊惱自己毀掉了同百結合影的機會。

母親的警示像集束炸彈，地毯式轟炸我的記憶庫。漫天飛舞的碎片上，回放著無數我不加修飾的舉止。我驚恐萬狀，發誓挽回形象。從那以後，我一靠近百結，就挺胸收腹、壓低音量、笑不露齒，可我越來越不敢直視他的眼睛。俯拾即是的後悔，導致了更多後悔正在生成。討厭過去的自己，討厭現在的自己，我怕他依舊記得，我怕他將會記得。

還有比這更徒勞的糾結嗎？孤兒行星不知道，自己早在誕生時期就已被所隸屬的星系拋棄。冰冷蒼茫的流浪中，它必須具備濃密的大氣層，才能盡量保留喪失公轉權力前獲得的餘溫。它的黯淡，足以使它躲過除重力微透鏡法之外的全部觀測手段，更別提引來有眾天體簇擁，還要忙於追隨超大質量黑洞的恆星的垂憐了。

春節陪同父母去周叔叔家作客。大人們在客廳談笑，曉遠被遊戲機綁架。我無所事事，踱進書房。（二）

➤➤➤尋覓（一）