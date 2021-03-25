「為什麼想要跟我分享這一切，如果你覺得你的世界我不懂得欣賞？不要忘了，比起你那可憐的哥哥，你也是個幸運兒！」

艾諾的眼神突然變得令人恐懼，那裡似乎有冰和火在交戰，眼白慢慢充血。

他半呻吟地，夾雜著英文和土話：「伊達拉庫呀，我的兄弟……我可憐的兄弟！」

「我也許有點過分了，抱歉。」她口氣和緩了，「不過，我真不能理解，為什麼你什麼都做不了。你很可以幫我辦個電話卡、上網卡，只要跟外頭連上線，我可以自己想辦法呀！」

艾諾不說話，他眼神裡的情緒退下去了，那裡現在是一片空白。

「艾諾，我求你了……」

「辦卡？護照給我。」

「你需要我的護照才能辦卡？」

「護照和手機 ，少一樣不行。」艾諾冷冷地說，「怎麼，不是要我幫忙？」

她一時語塞。說不清為什麼，但這些救命的東西不能給他。

艾諾朝她逼近，一直逼到抵住牆，他粗糙的手捏住她細長的頸脖。「兩個月前，我埋葬了我可憐的兄弟，親手埋葬他。第一天，他只是，低燒咳嗽，第七天，他又冷又硬。我希望也生病，真的，活著沒意思。你告訴我，誰比較幸運呢？」

「哦天，我很難過……」

「我沒有，讓他們帶走，他們把所有收集到的，一把火燒掉。我把他藏起來，是的，藏在一個沒有人知道的地方。」

艾諾的手指從她的頸脖往下，滑進她的胸口。他的手指有非她記憶裡的粗糙，彷彿帶著親手掘土搬石的記憶。撫摸過冷硬的死者，為他潔身更衣，那死亡的氣息就永遠留在指尖，結成倒刺厚繭。

她嚥下口水。必須跟艾諾重修舊好，他才有可能真心幫她。（一九）