我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

娓娓（一○）

桑文鶴

他看起來還是有些遲疑。我說：你放心，我不會打你的。再說我一個人也打不過你啊！

他笑了。即使是在這麼狼狽的時刻，他的笑還是很好看。我以前從未意識到，原來一個男孩的笑也可以這麼好看。接下來的時間裡，我有些暈暈乎乎的。後來他告訴我，他的名字叫夏啟威。

那天的場景，我在日後漫長的歲月裡，獨自在心裡回放了很多遍、很多遍。有的時候它的背景音樂是舒緩、柔美的輕音樂，有的時候又是激烈的、動人心魄的交響曲。不過短短十幾分鐘而已，卻是我心裡最珍貴的電影。對我而言，那是最珍貴的第一天。

「是你喜歡上他的第一天？」

我從講述裡微微回過神來。眼前的人還是王晝。

「你喜歡他，可是他卻喜歡藍彩恩。」

「是的。」

事到如今了，這兩個字從我的嘴裡說出來，還是有絲絲的苦味。我覺得我們後續所有的問題、我接下來所有的悲歡，幾乎都是從這兩個字衍生出來的。

4

那封信是莫菲用左手寫的。紙是從打印社裡花了兩毛錢買的A4複印紙，筆是普通的藍色圓珠筆。信很短，「藍彩恩的媽媽是妓女，每天都在家裡接客，不信你去看看。」想了想，又在下面寫了一行小字：「上梁不正下梁歪。」

我和莫菲對視一眼，都有點解氣地笑了。

信是拜託阿明去送的。我們當然沒有告訴阿明信的內容，可阿明看到我欲言又止的表情，還以為這是我寫給夏啟威的情書。我和莫菲都知道他喜歡莫菲，而他和莫菲也都知道我喜歡夏啟威。他也明白我和莫菲是最好的朋友，討好我，也就等於討好莫菲。（一○）

電影

上一則

吃火鍋

下一則

千山獨行

延伸閱讀

娓娓（四）

娓娓（四）
44歲美少年自稱「老柏」 柏原崇不演戲改當經紀人

44歲美少年自稱「老柏」 柏原崇不演戲改當經紀人
娓娓（三）

娓娓（三）
娓娓（二）

娓娓（二）

熱門新聞

豆寶∕圖

洋太太（上）

2021-03-21 03:02
豆寶∕圖

洋太太（下）

2021-03-22 03:02
中國藝術家艾未未一件被香港西九文化區收藏的作品，當中有人豎起中指指向北京天安門廣場，被建制派人士批評對國家不敬。(西九「M+」博物館網圖／中央社)

艾未未作品「中指指向天安門」 港國安法盯上

2021-03-18 19:07
作者（後排左三）與母親以及妻子（前排左二）在一九八○年跟朋友的合影。

《老照片說故事》兩個女人的故事

2021-03-20 03:00

張愛玲的幽默

2021-03-21 03:01

騙到地球另一端

2021-03-18 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架