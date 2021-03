顏寧儀/圖

百結依然出現在我夢裡,依然是兒時的模樣,身穿前襟繡有石青色V字紋的寬大校服,領口露出的酡紅編繩上,掛著家門鑰匙。

他的家,我只去過一次,為了看MJ(麥可‧傑克森)的MV Who Is It。他向我炫耀自創的「百氏太空 步」,渾身關節扭成了布朗運動。他說這首歌節拍真難找,等咱們以後去MJ的演唱會,要仔細看看人家怎麼跳。

那年我倆剛滿十二歲。

他的無心之言令我心動過速,類似泛函分析中的捲積概念──他對MJ的狂熱度以線性累加的方式,持續作用於我,構成我日臻峰值的幸福感。迷戀MJ與暗戀百結,是互為獨立的隨機事件。我並非愛屋及烏,唯視與青睞的人志同道合為生命中不可多得的亮色。可惜我沒意識到,參與運算的函數事先歷經了翻轉,帶給我擁有未來的錯覺──置身當下的我擁有的,不過是曾經的未來而已。

2009年,MJ離世的前夜,百結步入我夢裡,毫無徵兆地開口:「我在你生命中存在了很久,現在是道別的時候。」

夏至被盲風妒雨鏽蝕得悲寒徹骨,我慟哭到醒來卻不知緣由。十幾小時後,才從鋪天蓋地的新聞中,獲悉了此生最不願面對的噩耗。

繁華落盡,萬念皆空。或許夢境的毀滅過於鼎沸,當現實來襲,我表現得極度沉默──數日守瓶緘口、數周茶飯不思、數月不聞流言。直到數年後的今天,我想我應該能以相對溫和的筆調,寫出一些文字,寫給曾以為時間能療傷的我、寫給不再被時間更改的愛。

是的,沒有什麼能改變我的愛,包括不曾奢求的愛本身。只是此刻,我仍舊無法完整傾聽Who Is It而不落淚,每次暫停,都是我斷腸的哽咽。MJ從未將此曲帶上過舞台,百結與我也早已天各一方。歌詞預示了現實:The will has brought no fortune──將來時可以無關希望、無關諾言、無關福祉,可以無關助動詞而唯指遺囑,一個代表終結的名詞。當我以為故事尚未開始,開始意味著萬般可能,卻不知幻滅也是可能的一種。它讓我在遲於太遲的時刻恍悟,一切皆無可能。

一切皆無可能。

1995年,八月,小學五年級暑假尾聲。蟬的絕唱在落葉植物輕度衰敗的橄欖綠中漸入佳境,我收到父母至交周叔叔出差帶回的手信──LD短片Dangerous: The Short Films。狗國王、恐龍 頭骨、孔雀、小丑、金屬管道……封面上幻象紛綸的馬戲團面具後,一雙匯聚高光的褐瞳從至清至淨的深處望向我,以亞秒級響應速度,繪出比任何省略都深賾、比任何感嘆都懾愕、比任何轉折都鋒利的既視感。是錯覺嗎?還是直覺?疑惑、惶灼、莫名的期待,像即將滿溢卻無從破譯的咒語,不是它傳遞了什麼,不是它傳遞的方式,它的致命如同它本身,來自於夢境之外,操縱關於夢的一切。星火穿越竹葉草蝶翼狀的孔隙,鳴奏微小醉人的劈啪聲,我感到自身某些屬性即將被修改,或者正在,已經,被修改。

我不知道那是驚動愛的引力。當轟雷掣電的餘波層層消散,我從混沌中甦醒。穹宇連同定義完美的絕對閾值越升越高、越推越遠。靈空盡頭流光飛舞,那雙眼睛的主人清逸翛然,以素為絢。

之後的日子是迷幻的,潛意識自動分配給意識想MJ的比例。每此想念,袖珍的禮花都會從胸腔深處噴湧,暖流衝撞四肢百骸,將感官成數倍放大。鉛筆盒蓋上寫遍他的歌名,課間,我伏在桌上,借噪音庇護 ,一首接著一首唱下去。枕套裡藏有他的照片,入睡前,我對他默念我的晚安、他的早安,用微顫的指尖吻他被鏡頭定格的臉。他的魔力像撤除比例尺的地圖,遼闊到覆陷寰宇、幽微到牽引心弦。學業繁重的童年,即使考試擠滿課表,我的顰笑間也釋放著自發躍遷的能量。籠罩在他的天籟之音下,我像暖巢裡初生的候鳥,絨毛浸透煙虹的華髓和未知的靈性,既不會在凌日過半時,錯把羲陽當作新月,也不會在玄度將滿時,多慮斷奏的年輪是否鏨刻了萬古萬物遷徙過久的瘡痕。

了解過經典,才能感到平庸,體會過高超,才能識別粗劣,目睹過長青,才能嘆逝短暫──雙眼睜開過,才不願再合攏。MJ的偉大超越了藝術本身,與他的人格相比,他的藝術只是他所創造奇蹟的一部分。珍重這份情感,也盼望有人分享,可與同齡人提及,換來的總是茫然。組成他們反饋環的,是晚間黃金時段熱播劇中的檀郎謝女。我的愛慕,是他們的天書。(一)