顏寧儀／圖

百結依然出現在我夢裡，依然是兒時的模樣，身穿前襟繡有石青色V字紋的寬大校服，領口露出的酡紅編繩上，掛著家門鑰匙。

他的家，我只去過一次，為了看MJ（麥可‧傑克森）的MV Who Is It。他向我炫耀自創的「百氏太空 步」，渾身關節扭成了布朗運動。他說這首歌節拍真難找，等咱們以後去MJ的演唱會，要仔細看看人家怎麼跳。

那年我倆剛滿十二歲。

他的無心之言令我心動過速，類似泛函分析中的捲積概念──他對MJ的狂熱度以線性累加的方式，持續作用於我，構成我日臻峰值的幸福感。迷戀MJ與暗戀百結，是互為獨立的隨機事件。我並非愛屋及烏，唯視與青睞的人志同道合為生命中不可多得的亮色。可惜我沒意識到，參與運算的函數事先歷經了翻轉，帶給我擁有未來的錯覺──置身當下的我擁有的，不過是曾經的未來而已。

2009年，MJ離世的前夜，百結步入我夢裡，毫無徵兆地開口：「我在你生命中存在了很久，現在是道別的時候。」

夏至被盲風妒雨鏽蝕得悲寒徹骨，我慟哭到醒來卻不知緣由。十幾小時後，才從鋪天蓋地的新聞中，獲悉了此生最不願面對的噩耗。

繁華落盡，萬念皆空。或許夢境的毀滅過於鼎沸，當現實來襲，我表現得極度沉默──數日守瓶緘口、數周茶飯不思、數月不聞流言。直到數年後的今天，我想我應該能以相對溫和的筆調，寫出一些文字，寫給曾以為時間能療傷的我、寫給不再被時間更改的愛。

是的，沒有什麼能改變我的愛，包括不曾奢求的愛本身。只是此刻，我仍舊無法完整傾聽Who Is It而不落淚，每次暫停，都是我斷腸的哽咽。MJ從未將此曲帶上過舞台，百結與我也早已天各一方。歌詞預示了現實：The will has brought no fortune──將來時可以無關希望、無關諾言、無關福祉，可以無關助動詞而唯指遺囑，一個代表終結的名詞。當我以為故事尚未開始，開始意味著萬般可能，卻不知幻滅也是可能的一種。它讓我在遲於太遲的時刻恍悟，一切皆無可能。

一切皆無可能。

1995年，八月，小學五年級暑假尾聲。蟬的絕唱在落葉植物輕度衰敗的橄欖綠中漸入佳境，我收到父母至交周叔叔出差帶回的手信──LD短片Dangerous: The Short Films。狗國王、恐龍 頭骨、孔雀、小丑、金屬管道……封面上幻象紛綸的馬戲團面具後，一雙匯聚高光的褐瞳從至清至淨的深處望向我，以亞秒級響應速度，繪出比任何省略都深賾、比任何感嘆都懾愕、比任何轉折都鋒利的既視感。是錯覺嗎？還是直覺？疑惑、惶灼、莫名的期待，像即將滿溢卻無從破譯的咒語，不是它傳遞了什麼，不是它傳遞的方式，它的致命如同它本身，來自於夢境之外，操縱關於夢的一切。星火穿越竹葉草蝶翼狀的孔隙，鳴奏微小醉人的劈啪聲，我感到自身某些屬性即將被修改，或者正在，已經，被修改。

我不知道那是驚動愛的引力。當轟雷掣電的餘波層層消散，我從混沌中甦醒。穹宇連同定義完美的絕對閾值越升越高、越推越遠。靈空盡頭流光飛舞，那雙眼睛的主人清逸翛然，以素為絢。

之後的日子是迷幻的，潛意識自動分配給意識想MJ的比例。每此想念，袖珍的禮花都會從胸腔深處噴湧，暖流衝撞四肢百骸，將感官成數倍放大。鉛筆盒蓋上寫遍他的歌名，課間，我伏在桌上，借噪音庇護 ，一首接著一首唱下去。枕套裡藏有他的照片，入睡前，我對他默念我的晚安、他的早安，用微顫的指尖吻他被鏡頭定格的臉。他的魔力像撤除比例尺的地圖，遼闊到覆陷寰宇、幽微到牽引心弦。學業繁重的童年，即使考試擠滿課表，我的顰笑間也釋放著自發躍遷的能量。籠罩在他的天籟之音下，我像暖巢裡初生的候鳥，絨毛浸透煙虹的華髓和未知的靈性，既不會在凌日過半時，錯把羲陽當作新月，也不會在玄度將滿時，多慮斷奏的年輪是否鏨刻了萬古萬物遷徙過久的瘡痕。

了解過經典，才能感到平庸，體會過高超，才能識別粗劣，目睹過長青，才能嘆逝短暫──雙眼睜開過，才不願再合攏。MJ的偉大超越了藝術本身，與他的人格相比，他的藝術只是他所創造奇蹟的一部分。珍重這份情感，也盼望有人分享，可與同齡人提及，換來的總是茫然。組成他們反饋環的，是晚間黃金時段熱播劇中的檀郎謝女。我的愛慕，是他們的天書。（一）