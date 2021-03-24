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1張圖：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

陌生地（一八）

章緣

手機就是她自衛用的手槍，只是現在沒子彈。她只能朝那個空地走去，宿命般去赴一個死亡約會。

站在了這個空地，兩棟樓的夾縫，曝顯在每一扇窗後窺探的眼睛下。她踩的地上有綠草，開著小黃花，潮濕的暖風吹來，陽光赤烈曬在光裸的頸項和雙臂。撲鼻一種聞所未聞濃烈的氣味，是草葉還是消毒水？她抬頭，看到一方藍天……

一隻手攫住她手臂，另一隻手掩住她的嘴，把她往樓房底下的陰影處拖。

「警告過你，不要出門！」

她停止掙扎。艾諾緊緊攫住她，逃命似地往他們的樓奔。一進門，把她往床上甩。她一把扯掉口罩。

「為什麼昨天沒來？我的報告呢？」

「你的報告還沒有。」

「為什麼？」

「有問題。」

「你打電話去。」

「我打過了，阿拉呀巴庫達，聽著女人，如果你想要安全、想回家，聽話，不要製造麻煩。」

「我不懂，檢疫是政府的事，為什麼他們把我交給你？為什麼到了第四天，還沒有結果，我明天的飛機！」

「你不是唯一受苦的人！」

「是嗎？至少你是自由人，愛上哪兒就上哪兒、愛做啥就做啥！」

「見到你第一眼，我就看透你，」艾諾指著她，手指像帶著電流，電擊她的額心，「你，你是個被寵壞的女人，你有時髦的模樣、有學歷、有工作、有錢。我敢打賭，你一輩子吃過最大的苦，不過是兩天沒咖啡！恩那，庫克達拉密，密茲！庫巴！要這個、要那個，不肯忍耐。該死的，你不懂別人怎麼活！」艾諾大聲嚷起來。

「我們是不同世界的人，好嗎？打從一開始，你就很明白。但是你為什麼要邀我來這裡，來看你摰愛的島？你摰愛的小酒館？你的世界？」（一八）

➤➤➤陌生地（一七）

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