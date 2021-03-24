他的家離我們住的地方挺遠，而且雖然我們是同校的，可我在初中部，他在高中部，按理是不會有什麼交集的。可偏偏就是那麼巧，他來城南看望自己的姨姥姥，卻在胡同裡被幾個小混混盯上了。

那幾個混混我認識，準確地說，是莫菲認識。他們把夏啟威逼近角落裡，讓他掏出身上所有的錢。他們幾個都是和莫菲的老爹一起看場子的小馬仔，有兩個是技校畢業，還有一個是被學校開除的。他們其實也知道打劫高中生弄不到幾個錢，可能就是夏啟威腳上那雙刷得乾乾淨淨的白色球鞋，讓他們看不順眼了而已。

我路過的時候夏啟威，已經被他們打出了鼻血。我從拉貨的三輪車上跳下來，讓他們快點住手。一個混混讓我少管閒事，另一個嘻皮笑臉地說：小姑娘你挺有種啊，告訴哥哥你叫什麼名字！

我說：莫剛是我哥，莫建生是我乾爹。你說我是誰？

他們互相看了一眼，停了手。

夏啟威跌跌撞撞地站起來，用手背擦著鼻血。我問他：你沒事吧？

他沒接話，只是看著我，眼神戒備。我拿出紙巾遞給他。他一開始沒接，可鼻血還是一直不停地流。他還是接了過去。

你認識他們？他說，你和他們是一夥的吧！

我說：如果是一夥的，我就不會讓他們停手，應該再多揍你一會。說完我跳上三輪車就想離開。他卻在背後叫住我：你知道這附近哪兒有小賣部嗎？

我回頭一看，這才注意到地上散落著一些被人踩壞的東西。看起來像是雞蛋 糕之類的糕點和小吃。

我說：那你上車吧！我帶你去。我家就是開小賣部的，離這不遠。（九）

➤➤➤娓娓（八）