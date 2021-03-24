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1張圖：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

鯨第一次呼吸（六）

楊明

翔熙不知道這樣的日子自己還能撐多久，先撐不住的分公司宣布下周開始放無薪假。此時他已無法返台，飛機停飛，要轉機三次，繞地球半圈才能返回。但是這中間轉機地還有不同的檢疫規定，他陷入比沒去投票更強烈的糾結。更要命的是，除了心理的糾結，還有著實質的生命威脅。他不斷在網上查機票，市區大眾運輸混亂，地鐵換巴士，終於拖著拉桿箱倉皇狼狽抵達機場，離開病毒正在靠近的城市，飛往他以為離家近一點的地方。卻不知道病毒比他先抵達，他降落時，已經封城，下一段航程也遭取消。

他無措地坐在機場，滑開手機，發現原本緊緊扼住許多人脖子的一場選舉結果，如今已經沒人在乎。有更緊迫的恐懼從眼眶、鼻孔滲入黏膜組織，一路往腦蔓延。如果投票時大家已經預知不久之後，會有這一場災難，當時大家是否會釋懷些？

四億年前，一群肉鰭魚類游泳專用的胸鰭與腹鰭逐漸發達強壯，終於發展成能支撐身體重量的四肢雛形，於是牠們開始向陸地進軍，爬行動物後來又演化成鳥類和哺乳類。但是牠們當中有些記得水域提供豐富的食物，以及更容易遮蔽隱藏棲息，日夜交替、四季變化、溫度光線改變，水域都比陸域穩定，鯨豚又重新返回海洋。

如果牠們能在四億年前就明白，這不過是一趟虛妄的旅行，牠們還會登上陸域嗎？結果身體裡只能在陸地呼吸的肺，迫使牠們必須一遍又一遍回到水面呼吸。（六）

➤➤➤鯨第一次呼吸（五）

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