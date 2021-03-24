那時她曾跟祖父去命案現場收屍，祖父要去當現場清潔師，但沒想到遺體尚在。她也跟著不小心就看到了遺體，然後好幾晚都無法入睡，倒不是思緒紛亂，而是老是有個男子站在她床邊。但長相俊美，而且溫柔。

後來又過了半個月，連祖父都忘了這件事了，聽她描繪，嚇了一大跳，跟她說這不是天使 ，但她仍認為是天使。後來她不知聞了什麼香就睡著了，接著醒來就忘了那個遺體，但仍記得男天使。

在交友網站認識諮商師男友，兩人約在敦南誠品見面。會答應見面，就因為他網站貼的照片頗像男天使，現場一看卻不像，使她心裡有點意興闌珊。但日子空白，需要一點色彩，如此就成了情慾著床對象。

她很怕這個男友會像是她搭錯公車卻懶得下車的結果，明知錯愛，動力卻一直沒提起。時間移往，懶惰更深，然後又會想都走過一年了，再走一年吧！就像車過一站，又想再過一站也差不了哪裡。祖父有送亡懶人包，她好想要有愛情懶人包。

說來是懶惰，還是個體的選擇？

或許人不這樣追求，但即使明知無意義的付出，也會繼續做，就為了感到自己還活著的妄念。就像祖父送終的那些人，不拖到最後一刻，也不會情願在棺材前掉淚。嗚嗚。

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她又加了這兩個字。

以上。

這是她參加寫作班的擬仿小說的作業。她很喜歡來這個寫作班，因為她是裡面最年輕的，不像她在公司是最老的。寫作老師很讓她舒服，老師長得嬌小，但臉書的每一張照片都讓人以為這老師看起來很高。

她跟他們這群大齡、熟齡、老齡學生說，要培養一件興趣，免得老了面對漫長時間無所依。老了時間會變得又快又慢，該快變慢、該慢變快。

老ㄙㄨ，妳還沒老，怎麼那麼清楚？她聽到有個阿嬸這樣說。有個阿嬸分享怎麼度過慢時光，看手機 上的購物網站最感到時間飛逝得恐怖。光是比較哪個東西想買，就過了一兩個小時，吃東說西的，真正是一晃就肥了、老了。

老師，我廢話好多，某個學生跟老師告解自己老寫過去。

老師說：廢話有其必要，你們想寫什麼就寫什麼。先這樣，不阻斷念頭，也不強求念頭，像打開水龍頭，一直流，流到沒水滴了。

她看大家都寫不長，但用嘴巴寫作，卻每個人都說不停。

你們先寫快樂的事。女老師怕老學生們受不了寫暗黑面的打擊。

但她很暗黑，且沒有快樂的事。

祖父與男天使，她的標題。

文不對題，老師在台上說。

老少女熱島嶼，改成這題目呢？妳的鐵皮加蓋就像天際線上的熱島嶼，妳應該鎖定少女時光來寫。少女學現在很夯，且都是比妳年紀還大的女作家在寫少女，故作年輕，妳不用故作就很年輕。

真的嗎？我不是看起來很臭老？還有，少女就少女，幹麼給我加上老少女？

妳還是先寫快樂的事，寫快樂的事做為打底，才會有繼續眺望生命風景的回憶能量。快樂讓人看見光，接著再航進暗黑汪洋，如此也不會覺得暴風雨吞噬人的可怕，不會擲筆而去。

她聽著老師又補述的話，想自己的少女時代應該不比現在快樂。但她一時之間，不知如何回答眼前這位看起來也還很少女的指導老師。

窗外夏日遠方雷聲彈了幾聲，像森林低吼，無垠的晴空裡飄來幾朵烏雲。

我是來這裡吹冷氣的。她忽然明白為何她在這裡。

老了就是該快變慢、該慢變快。

她想如果是這樣，那麼自己應該也老了。

三十幾歲就把自己捏出老臉老身的人。

她看見老師在白板寫著下次寫作的題目：關於老後。

她是否該離開寫作班了？她想是否應該找媽媽來上寫作班才對。該去探望祖父了，聽說他要從禪房出關了，她真不知道為何他要把自己關起來。監獄那麼多，都是關罪犯，祖父犯什麼罪？他去閉關前在桌上寫：心若滅亡罪亦亡。要她想這句話，說是他唯一可以留給她的遺產，她好希望祖父留給她的是房產。

禪是什麼？饞讒纏，闖不過就是自關三疊。

不知道把自己關起來至少超過百日的祖父，是否已成仙？修道者神通可隱身、可縮小，甚至可引內在真火自燃。她近來都沒再夢見過少女時期坐在她床畔的男天使，連他都離開了嗎？

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離開寫作班，走到家的巷口，手機突然大作。介面上她的現在式男友敲著字：今晚摩鐵見。

她又高興、又頹然，高興的是不用回鐵皮頂樓去烤身體，但又頹然想她燃燒色身幾回了？

回到頂樓加蓋，放下背包，打開衣櫥換了件性感洋裝。

心若滅亡罪亦亡。

身若入空身亦無。

離開前，她在過去祖父的書法字旁，用她孩子氣的字學著祖父，寫下這句話，然後套了布鞋，下樓準備騎她的小綿羊去汽車 旅館。沒有汽車的機車族也有摩鐵的春色無邊啊！

母親看見女兒從巷口穿進又駛出。母親在後面大聲吼著：妳又要去哪？

去吹冷氣。她回頭喊說了一聲。

拜拜，把女兒推往摩鐵的天下最大省的大人啊！（下）

➤➤➤老少女熱島嶼（中）