如果艾諾出事了，誰來告訴她：好了，一切都是誤會，現在你可以回到文明世界去了？她在那個世界裡聰明幹練，熟悉遊戲規則。

她起身，戴上口罩、太陽眼鏡，把所有證件和手機 塞進小挎包裡，貼胸抱著，輕手輕腳開了門。

她無法證明自己的健康，如果被逮住了，她希望英文能說得通。她會告訴他們，她需要借電話跟艾諾聯絡，擔心他出事了。三天，整整三個白天和黑夜，她一個人待在那個小房間，她的生活垃圾發出臭味，各種蚊蟲越來越多。這是不人道的，她必須讓他們明白：我是個人，我沒有病，瞧你們怎麼對待我？

她懷疑除了艾諾，沒有人知道她在這裡。機場 檢疫管理局，那個胖女人，整個C島，沒有人在意一個外國女人失蹤，她的訊息早淹沒在數據海洋。太荒謬了。她，故事的唯一視角和敘述者，卻是一粒塵埃。

他們有沒有槍？會不會像擊斃一頭狂犬般，一顆子彈就結束她？她去過世界其他混亂的地區，在那裡，人可以不為什麼地死去，死於動物的爪牙或人類的刀槍。

現在，她可以想像了。她可以想像自己倒在樓底那個狹長地上，那裡她看過幾隻大黑鳥在啄食。現在黑鳥啄她的眼睛，啄出兩個洞，腦殼底下，鮮血如花。或者他們不會就這樣開槍。他們會把她鎖起來，隨便鎖在某棟樓的某個房間，艾諾再也找不到她，再也沒有人送食物和水給她，她會自己完結。

她腳打著顫，一步步下到底樓，扶住污穢的灰牆，牆上刷著標語，是當地的文字。因為常在各國旅行，她手機裡有翻譯軟件，把異國文字掃進去，便能自動譯成英文。但是，沒有網路。（一七）