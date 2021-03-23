我的心裡充滿了怨恨和疑問。藍彩恩是什麼時候認識夏啟威的，又怎麼會和夏啟威在一起？我想起藍彩恩無論何時何地，都看似波瀾不驚的漂亮微笑，我覺得，這麼長時間以來，我和莫菲都太小瞧她了。

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舅媽帶著她離開我家後，那些討債的也不再來家裡搗亂了。一點一點的，我家的小賣店又恢復了以前的樣子。有一次吃飯的時候，我媽看似無意地問我：你們在學校裡，都好吧？我知道她說的是我和藍彩恩。

我說：基本上不說話。

我媽說：大人之間的事，別影響了你們小孩。你們兩個，該怎麼樣還怎麼樣。

說話的時候，她一直垂著眼皮，不敢看我。不知道她想起藍彩恩，是不是又心軟起來，覺得自己把她們母女趕出去，是在欺負人。

那個時候舅媽在城西的棚戶區裡租了一間屋子，那一片魚龍混雜，是大人們警告自己家孩子，無論如何也不能去的地方。舅媽在做什麼沒人知道，只是她還是會去打牌。

藍彩恩瘦了不少，也一直穿著同一件外套來上學，但是總是洗得很乾淨。只是洗得次數多了，難免變形走樣，袖口薄得快成透明。這樣的衣服穿在她的身上，反而讓她有了一種落難灰姑娘的氣質。

我知道她和夏啟威一直在偷偷地見面。夏啟威的愛慕如同和煦的陽光，照亮她、溫暖她。即使她穿著舊衣服，也依舊難掩光芒。

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「你的故事裡，一直都有夏啟威這個人，他是怎麼出現在你的生活裡的？」是王晝的聲音。

夏啟威上高一，他大我兩歲，是重點班的學生。他學習很好，是年級前十名。（八）