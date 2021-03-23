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鯨第一次呼吸（五）

楊明

他在社群網上放了附近公園照片，草草交代幾句現況，結果許多同學留言囑他小心病毒。漣雋也按了讚，這對他是一個鼓勵，尤其是在陌生異地，連同事都來不及認識，日復一日獨自在房間面對電腦處理公務，他大概已經三十天除了打電話給奶奶，沒說過一句話。

網上某名校學者研究說，安全的社交距離是八公尺。某知名企業家又說，未來大家的生活方式都會被改變。難道指的就是人與人的距離？簡訊交流便可避開飛沫。

翔熙看著漣雋按了讚，發訊息給她叮囑：「疫情蔓延，小心防範。」她回覆：「學長也要小心喔。」於是翔熙又發：「等疫情趨緩，歡迎來玩。」漣雋回：「好。」

翔熙看著那個字，既興奮又溫暖。接下來的幾天，他每日都要看數遍與漣雋的對話，那是他唯一真心期盼的聯繫。

美好卻只數日，他看見漣雋出現在別人的照片裡，甜美依偎。比漣雋高出一個頭的男孩側臉俯首親吻漣雋的頭頂，貼文寫著：「感謝有你，相識周年紀念。」

翔熙狠狠摔落，邊喝啤酒，邊勉強繼續線上工作。處理公務之餘，只能玩玩電腦遊戲，他幾乎覺得人就長成電腦遊戲裡光怪陸離的模樣。

一天夜裡正睡著的他睜眼看見玻璃窗上出現一枚長方形貼紙，貼紙還透出光。疑惑中眼睛重調焦距，發現其實是對棟樓宇的窗，但是貼在了自己窗上，且貼在窗內而非窗外。他驚詫那扇窗裡的飛沫或已噴入自己房內，甚至自己臉上，於是醒來，對窗也迅速退回十公尺外原本的位置。（五）

疫情 社群 社交距離

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