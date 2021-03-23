可樂王／圖

人真麻煩，總是幻想自己沒有的東西。但她倒是不喜歡大胸，雖然她對一瘦身就瘦到胸部而懊喪。近來實踐不吃零食，使她看起來更如洗衣板了。

怪怪，為何有的女生那麼瘦，胸部卻仍那麼大。難道她的胸部是盲胸，脂肪不會挑這裡堆。兩碗肉胸快變成兩碟小菜，這唯一的好處是可以減少她的男友對她像小狗發情般地飛撲上來，也許可以趁機甩掉他也說不定。

男友其實比較像是情慾對象，當心理諮商師，在大學輔導室，到處是美麗少女走動在他眼前。至今能克制是因為他的職業倫理，絕對不能跟案主談情說愛，大忌更是發生任何關係行為。

沒胸部的女生喜歡穿白襯衫，她就是屬於這類的女生，孫儷 樸素版，眼睛小一點、鼻子低一點、皮黑一點。乍看會有一種孫儷類型的感覺，俏麗可愛。但其實那只是偽裝術，她裡面很暗黑，屬於太宰治級的，只是死神尚不屑看她一眼罷了。所差只是她不會實驗死亡，且渴望要活就要活得好，只是沒錢很難。她很無力，但並不特別覺得必須去處理活著這件事。活著是很自然的，呼吸不需要提醒，是不呼吸才需要提醒。

比如鍛鍊無氧運動可以減少內臟脂肪，無氧就是暫時閉氣，整個腹部凹下去，然後緩緩吐氣。這需要提醒與訓練，但呼吸就不用。

她知道最根本的是，自己也不知道在跟自己拗什麼。都說站久了戲棚下就是你的，但要站多久？而且要那個戲棚下的位置幹麼呢？看台上清楚有何意思？自己又不是演員，當觀眾別跟著喊燒。總之時間久了很奇怪，就像走路走很久，就因為走久了才叫計程車，會很氣自己一般。

總是她經常熱到臨頭了，想下樓又想算了、再撐一下，反正要出門了。不是都說啟動時最耗電嗎？被母親叨念會毀掉她的一天。

就像某次搭公車去敦南誠品聽演講，幾站過後就知道搭錯車了，因為眼見離那棟看起來很像外星人的一○一愈來愈遠。但不知為何竟然想，等等公車就會繞回去的吧！她竟懶得起身，硬是一路搖著、搖著，等到乘客落盡。

司機停下來，轉頭大聲說：欸，小姐，過重陽橋就到終點站了，妳到底要去哪裡？她才倉皇下車。

眼前是哪裡？她要去哪裡？她明明要去東區，怎麼跑來西區。到處有流浪漢，這裡是哪裡？老松國小，抬頭見到站牌。

想到這裡也哀嘆，敦南誠品都吹了熄燈號，那是她遇到不少假文青男友的地方。

以前被她老媽數落說很固執時，她還會生氣，覺得自己明明超自在的。自在，笑死人了，自我感覺良好，也不要隨便用這兩個字。對，她不能隨便用，她只是每個月經常用「好自在」的女人，她的祖父才配稱自在吧！他後來出家了，送終太多人，整座小村的人都在他的手裡，走完色身最後一里路。

祖父見過太多奇奇怪怪的死亡方式，辦過太多形形色色對葬禮的要求。有堅持要平躺在地裡的，有要灰飛煙滅往海裡丟的（自覺是聖者或不在乎紅塵者），有要燃燒成火鳥的（最後沒有變鳳凰），有要樹葬的、花葬的。棺材從昂貴水晶貼鑽或檀木，到便宜幾塊板子都有，祖父跟她說，死人比木板還硬。

祖父最後一次埋首將他的妻子親葬之後，就像賈寶玉般出家了。

●

她之前的男友說她某種程度是有被虐待狂，且是不見棺材不掉淚的人。但棺材她可見多了，祖父家開傳統葬儀社，就是送亡懶人包，全部涵蓋，從死亡那一刻開始到色身終結的最後一刻，包山包海。連棺木都親自打造，因此裡面躺的人可以吹冷氣，活人卻不可以吹冷氣。

她一點都沒有遺傳到她祖父的嚴謹與瀟灑，她有的只是偽裝成瀟灑的散漫。她總是要燃燒到最後一刻，好像這樣出來的東西特別燦爛。她所謂「出來的東西」就是她的寫作，沒有人在意的文字工作者。文字工作者是很奇怪的職稱，常讓她聯想到性工作者。

祖父出家前跟她說：如果像妳這樣散漫，我的棺材店早關門了。死亡儀式跟日子有關，好日好時才能進行。看日子看時間，祖父的腦子就是鬧鐘。

受祖父薰陶，她也經常反省自己。但反省歸反省，看起來也沒有真要改的樣子。覺，真的好難啊！覺了之後的行動，也好難啊！人的念頭，要無時無刻保持澄淨，真的好難啊！

但睡覺的覺卻很容易。念頭來來去去，都說要止念，不思善、不思惡。

她的男友於她只是短暫過渡期男友，關於這一點，男友不知道。她曾在夢中見過一個男天使 ，後來她一直想，男天使有天會出現在真實的生活中，但都沒有。

她在少女時期曾把夢中所見的男子描述給祖父聽，祖父聽了沉吟了一晌，忽然說：妳說的這個男子，昨天才把他的骨灰入塔，難道魂魄沒跟去塔位？

早知道就不該讓妳跟去。祖父又喃喃自語。（中）