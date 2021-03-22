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1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

陌生地（一六）

章緣

她跟史提夫在峇里島度假，住在有私人泳池的獨棟洋房，池邊有兩棵盛開的雞蛋花樹。晨起，皮色黝黑、滿面笑容的男孩，來為他們做早餐。之後她在池邊臥榻上讀詩，頭戴黃白色的雞蛋花，身圍沙龍，史提夫在池裡對她潑水。

她丟了手中的詩集，撥開裙襬盤腿靜坐。三分鐘、五分鐘，史提夫自由式踢出的水花聲，越來越清晰，她感覺自己盤著的兩條腿開始微微發抖，張開眼睛，一朵手掌般大的雞蛋花堪堪墜落水面……

史提夫，她的未婚夫。工作讓他們聚少離多，由激情轉為友情。她發電子郵信告訴過史提夫歸期。也許會有最後一分鐘的變動，她說，但我自己會叫車回家，所以你忙你的吧！回家見。

三天牢獄，身體已經鬆軟無力。每天再怎麼忙，都要在跑步機上跑半小時的，這是她引以為傲的紀律。她的朋友都是這樣的：運動、飲食清淡、聰明、有活力……她兩腿微微發抖，眼前似乎有光，是透過重重雲層發出的金光，越來越亮。穿白袍的男人站在那裡，狹長黝黑的臉、圓而亮的眼睛，對她伸出雙臂，嘴裡喃喃說著：來，天堂……

四點多，艾諾還沒有來。

她無法理解。她來這裡度假，結果被關進一個小房間隔離，說好三天內檢測結果出來。如果沒病，她相信自己沒有，她沒有一點艾諾說的症狀，雖然出現了其他的不適：頭痛、胸悶、全身無力，如果沒病就可以自由行動。三天過去了，檢測報告出來了嗎？

艾諾為什麼沒來？難道，出事了？難道他也病了？（一六）

雞蛋 檢測

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