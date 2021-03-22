不得不說，送夏啟威隨身聽真是個絕妙的點子。因為那個隨身聽，他後來確實每天都在用。我幻想著自己的臉會在他的手指每次輕觸隨身聽的時候，浮現在他的眼前，並為這種幻想深深地陶醉。

我想他是明白我對他的心意的。他雖然什麼也沒說，可是，來日方長。只要他一直在我身邊，讓我每天都能見到他，那樣，就夠了。

一個月後的一天，莫菲急匆匆地跑來，說阿明告訴她，他看到夏啟威的單車後面還坐著一個女孩，兩個人往橋南的河堤那去了。阿明是莫菲哥哥莫剛的哥兒們，經常去莫菲他們家，和我也很熟。

莫菲聽到這個消息，就騎著自行車奔過來找我。我一聽，也覺得情況緊急。於是我跳上莫菲的自行車後座，莫菲一路在風裡朝著橋南狂蹬。

我們沿著河堤找了很久，終於看到了夏啟威。他和一個女孩並排坐在河堤旁的長椅上，一人耳朵裡塞著一只耳機。聽到一半，他還假裝伸了一個懶腰，把胳膊繞到那女孩的身後。最後，他的胳膊摟住了那個女孩的肩膀。

我和莫菲躲在路邊的樹叢裡，誰都沒有說話。我的心在不斷地下沉。我們倆都覺得那女孩看起來眼熟，可就是看不清楚她的臉。

後來莫菲抓起一個石頭，扔到了他們身後。受了驚嚇的他們迅速地轉過頭來。這下，我和莫菲都驚呆了。那女孩不是別人，正是我的表妹，藍彩恩。

他們兩個沒有發現躲在樹叢後面的我和莫菲，又轉過身去繼續聽歌了。那個莫菲替我墊錢買來送給夏啟威的隨身聽，此時此刻正被藍彩恩握在手裡。我咬緊嘴唇，心如刀絞。

回去的一路上，我坐在自行車的後座上，不停地掉眼淚。莫菲也洩了氣似地把車蹬得很慢。（七）