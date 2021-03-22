我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

娓娓（七）

桑文鶴

不得不說，送夏啟威隨身聽真是個絕妙的點子。因為那個隨身聽，他後來確實每天都在用。我幻想著自己的臉會在他的手指每次輕觸隨身聽的時候，浮現在他的眼前，並為這種幻想深深地陶醉。

我想他是明白我對他的心意的。他雖然什麼也沒說，可是，來日方長。只要他一直在我身邊，讓我每天都能見到他，那樣，就夠了。

一個月後的一天，莫菲急匆匆地跑來，說阿明告訴她，他看到夏啟威的單車後面還坐著一個女孩，兩個人往橋南的河堤那去了。阿明是莫菲哥哥莫剛的哥兒們，經常去莫菲他們家，和我也很熟。

莫菲聽到這個消息，就騎著自行車奔過來找我。我一聽，也覺得情況緊急。於是我跳上莫菲的自行車後座，莫菲一路在風裡朝著橋南狂蹬。

我們沿著河堤找了很久，終於看到了夏啟威。他和一個女孩並排坐在河堤旁的長椅上，一人耳朵裡塞著一只耳機。聽到一半，他還假裝伸了一個懶腰，把胳膊繞到那女孩的身後。最後，他的胳膊摟住了那個女孩的肩膀。

我和莫菲躲在路邊的樹叢裡，誰都沒有說話。我的心在不斷地下沉。我們倆都覺得那女孩看起來眼熟，可就是看不清楚她的臉。

後來莫菲抓起一個石頭，扔到了他們身後。受了驚嚇的他們迅速地轉過頭來。這下，我和莫菲都驚呆了。那女孩不是別人，正是我的表妹，藍彩恩。

他們兩個沒有發現躲在樹叢後面的我和莫菲，又轉過身去繼續聽歌了。那個莫菲替我墊錢買來送給夏啟威的隨身聽，此時此刻正被藍彩恩握在手裡。我咬緊嘴唇，心如刀絞。

回去的一路上，我坐在自行車的後座上，不停地掉眼淚。莫菲也洩了氣似地把車蹬得很慢。（七）

上一則

花團錦簇話野花

下一則

陰影裡有光——躲在我自己內，沉思

延伸閱讀

娓娓（一）

娓娓（一）
十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜

十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜
彌補服務上線滯後現象，電信商高價競標5G中頻帶頻譜

彌補服務上線滯後現象，電信商高價競標5G中頻帶頻譜
兩地補換車胎記

兩地補換車胎記

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27
豆寶∕圖

洋太太（上）

2021-03-21 03:02
中國藝術家艾未未一件被香港西九文化區收藏的作品，當中有人豎起中指指向北京天安門廣場，被建制派人士批評對國家不敬。(西九「M+」博物館網圖／中央社)

艾未未作品「中指指向天安門」 港國安法盯上

2021-03-18 19:07

我的洋女婿

2021-03-15 02:07
作者（後排左三）與母親以及妻子（前排左二）在一九八○年跟朋友的合影。

《老照片說故事》兩個女人的故事

2021-03-20 03:00

騙到地球另一端

2021-03-18 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們