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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

鯨第一次呼吸（四）

楊明

草草收拾好一箱衣物，初二的機場人潮洶湧。飛了數小時，他剛到分公司完成報到，一個嶄新的病毒突然出現在世人眼前，透過飛機、郵輪，從遙遠的世界彼端開始傳播，速度之快，令人來不及反應，就來到了眼前。

他突然想起洗衣店遇到的男人，他太太搭乘的郵輪現在就出現在新聞上。郵輪日前出現病毒感染者，潛伏期有十四日，所以要再往前追溯尋找乘客。

翔熙的腦裡浮現碧藍海面碩大豪華的郵輪，鯨從旁邊游過，浮出呼吸。鯨眼中透露出的遲疑，天荒地老的古早。和人類同樣是兩個乳房的鯨已經選擇重回水域，而主宰了陸地的人卻還想徜徉大海，將痕跡踏遍生存的星球。

鯨的沉落

電視上政府官員宣導要戴口罩，但是商店根本買不到口罩，接著連衛生紙也遭搶購一空。弄不清傳染途徑，不敢外出用餐，翔熙幾乎都以泡麵果腹。奶奶電話裡繼續抱怨他跑到遙遠他鄉，現在到處都有病毒，怎麼辦？

日常已經形同監禁，上班不敢搭電梯走樓梯，周末不敢逛商場悶在家，就連市場的水果都擔心前一個揀選的人，是否在上面留下了病毒，雙手洗了一遍又一遍。報到後才上了兩星期班，分公司就改採線上工作。翔熙每天窩在剛剛租來連床單都來不及添置的小房間裡，睡覺時將毛衣捲起當枕頭，蓋著大外套。直到受不了，冒險外出採購寢具，回來洗淨烘乾，才算睡得好些。（四）

郵輪 機場

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