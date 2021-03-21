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1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

娓娓（六）

桑文鶴

我媽以為我哭是因為害怕，但是我知道，我哭是因為我喜歡的男孩，不會在今年的生日，收到一個嶄新的隨身聽了。

舅媽和藍彩恩沒過多久就搬走了，原因是那批要債的流氓又來家裡鬧了幾次。有一次還是我獨自看店的時候。我嚇得大哭，還是鄰居大嬸替我報警才算解決。我媽不再抱有幻想，她和舅媽撕破了臉，舅媽當天就帶著藍彩恩離開了。

藍彩恩有三天沒有來上課。第四天的時候，我和莫菲一進教室，就看見藍彩恩坐在自己的座位上看書。她看起來像是什麼都沒有發生過的樣子。她抬起頭，見我楞在那裡，對我和莫菲笑了一下。她的笑依舊很美，看不出一絲破碎和頹廢。

3

放學的時候，莫菲把一個盒子交給我。我問她：這是什麼？

她沒說話。我把盒子打開一看，裡面竟然是那部我本想要送給夏啟威的隨身聽。

我去買的時候，宋叔還不肯呢！說是跟你說好了，幫你留著的。莫菲聳聳肩，我替你買了，你拿去送給他吧！

我吃驚地睜大了眼睛，一時語塞。

好了，你跟我就不用客氣了。知道你攢錢不容易，偏偏你家又出了那樣的事。大不了你以後有錢再還給我嘍。

我撲上去給了莫菲一個擁抱。那這個算是咱們倆一起送他的，好嗎？我問莫菲。

不好。她搖搖頭。那樣你和他就真的只能算是朋友了。就是你一個人送的。這樣啊，每次他用這個隨身聽的時候，就只會想到你一個人了。莫菲伸出手來揉了揉我的頭髮。為情所困的少女啊！什麼時候夏啟威能早點明白你的真心就好嘍。

我從小賣店的文具櫃檯裡找出最好看的包裝紙，把裝有隨身聽的盒子包好，還用彩帶紮了一個漂亮的結。在夏啟威生日的前一天，把隨身聽和生日卡片，一起交給了他。（六）

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