這種把戲演多了，就沒人信了。漸漸的，因為那些事情，方圓十公里之內，十到二十歲之間的男孩幾乎都認識他，男孩的家長們也因此對他有所耳聞。米亞走在路上，不時聽到「納多」這個名字被人提及，好像是在傳播一個不切實際的消息。

有一次，米亞居然從井台邊打水的老嫗口中，聽到「納多」這個名字。她正在和邊上另一位浣洗衣物的老嫗，交流關於她孫子的消息。那個名字就夾在那裡面，被她們一再提及。

納多在外面待的時間越久，被人提及的次數就越多。有時候，米亞的心頭甚至會產生一種莫名其妙的自豪感，好像納多是一個多麼了不起的人物，他所做的事遲早有一天會引起人們的讚賞和共鳴。他是如此與眾不同，小小年紀就可以在外面立足，不僅有自己的朋友，還有人給他過生日，這是多少躲在家庭餘蔭庇護 下的孩子所夢寐以求的。

但在人前，她從不提及納多的存在，她假裝自己沒有任何兄弟姊妹。當別人興高采烈地訴說此類話題，她便轉過頭去，或乾脆緘默不語。但她無時無刻不在比較，拿別人的哥哥與納多做比較。與生俱來的羞恥感，讓她把這一切只默默地藏在心底。她對納多曾擁有過的期待連自己都感到吃驚，那是他們共同的父母大概都沒有過的。

很多年後，她租住在城市的公寓樓裡。有一天納多打來電話時，她並不在場。她們告訴她，有個自稱是她哥哥的人，找她有事。

──你哪來的哥哥？怎麼從來沒有聽你說起過啊！

──是不是騙子打來的？

室友的詰問讓她惶恐，好似被連根拔起。一個隱祕的世界被掀開，往事歷歷，正順著電話線遊走而來。（全文完）