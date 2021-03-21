可樂王／圖

電視新聞上滿是與選舉有關的事件，竊盜通緝 犯返鄉投票 遭警察逮捕。翔熙想自己連通緝犯都不如，通緝犯甘冒風險也要盡公民義務。還有一名男子自己去錯了投票所，卻不滿地與警察發生衝突，結果遭到壓制。

隨著投票結束時間的臨近，沒返鄉投票的焦慮略降。但是隨著開票 時間愈來愈近，對於開票結果的焦慮油然而生，並且愈來愈沉重。他沒法做別的事，不管做什麼都讓他內疚。他開始後悔，就是到機場等候補，似乎都好過這樣讓內疚煎熬著自己，但現在一切都來不及了。

衣服在滾筒洗衣機裡隨著水流翻攪，脫水後一件一件拿出，放入烘乾機，在溫熱的風裡載浮載沉。等他將乾淨的衣服拿回家，距離投票截止時間只剩一小時。這麼重要的民主活動進行的時候，他卻在做什麼時候都能做的事，他責罵自己，但是什麼都無法挽回。

衣服收進衣櫥，他只能打開電視看開票。怪的是這回開票沒懸念，兩個主要競爭候選人的票幾乎是等比例地增加，輸贏一直維持在百分之十左右，沒出現過忽高忽低的拉鋸，令人起疑。更怪的是，原本民調高的候選人，也就是奶奶支持的候選人，竟然在開票過程中一直居劣勢。以前他曾聽在電視台工作的同學說，開票頭一個小時的票數根本沒意義，電視台只是根據民調編的，後面的票數才是真正中選會統計的數目。這一次卻如此一致，沒有故弄玄虛有高有低，以留住觀眾看開票？

他心裡的疑惑很快便被敗選引發更大的自責掩蓋，翔熙坐立難安。開票的速度比想像中快，才六點多，新聞轉播的觀察專家已經認為大勢底定。翔熙遲疑著撥了奶奶的電話，想若無其事地問奶奶吃飯沒，卻被心情跌入谷底的奶奶搶白幾句後掛了電話。翔熙看著票數愈拉愈大，卻不能以即使他回去投票了也無法扭轉大局來安慰自己。

電視畫面先後出現各個候選人發表勝選感言、敗選感言，他竟然在敵營的候選人發表勝選感言的會場看到漣雋，鏡頭在她身上停了幾秒。新聞節目攝影師經常喜歡以鏡頭尋找捕捉會場清秀美麗的女子，或者是垂淚的支持者。翔熙意識到，原來他們並非同一陣線，怎麼以前他沒想過這個可能呢？以及這個可能會產生怎樣的影響？他默默喜歡漣雋四年了，一個總統任期呢！卻連這一點都沒發現。

漣雋的政治傾向打擊著他，他想起周五與漣雋晚餐時，他已經深深背叛了奶奶。與此同時，他又想起周一上班，他若沒帶家鄉特產請同事品嘗，別人是否會發現他未返鄉投票？並因此在背後唾棄他，尤其是政治立場一致，原該以同志相挺的人。

他的腦子飛快運轉，思索著在台北哪裡曾看過販售花生酥和牛肉乾，周日趕快先去買，這樣周一才能帶到公司掩人耳目。

來到陸地上的哺乳動物為什麼又回到水裡，至今仍是一個謎。翔熙想，如果自己是一頭鯨，是不是煩惱就會少了些。也許鯨就是預見到了這一點，所以早早回到海裡。當然，也說不定變成鯨的他出生後，根本沒來得及浮出水面呼吸。如果水生動物淹死在水中，是不是有些荒謬？現在的他確實以為自己快被混亂心緒淹沒。然而真正的淹沒還在後面，只是那時翔熙還不知道。

就如同漣雋的政治傾向和翔熙不同，會不會影響他追求她？翔熙根本來不及判斷，農曆年前，翔熙得到一個外派的工作機會。因為是外派，春節假期自然有些不同，初三赴任。還好他還可以陪奶奶吃年夜飯，迎接年初一。

奶奶不斷問他，台北已經夠遠，為什麼還要去更遠的地方工作。他說外派賺的錢多，可以多存點錢，早些買房子接奶奶去台北。奶奶不以為然，不知是不信，還是不想去台北，繼續追問為什麼要去更遠的地方。

翔熙只好說，不接受外派，主管會留下不配合的印象，影響未來升遷。其實這也是實話。（三）