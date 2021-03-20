她前晚開窗透氣，迎來一種身上有褐紋的蚊子。蚊子愛她，不管她去到世界哪個角落，牠們在她的皮膚和血液裡，發現一種無法抗拒的魔力。如果可以一直圍繞著她盡情吸吮，那就是天堂吧？

她的天堂在哪裡？

她的父親死於一個冬日。他們剛起床，母親在做歐姆蛋，她捧了杯熱咖啡 ，坐在房子的窗台上，那裡有她專屬的酒紅絲絨軟墊。窗前的日照花枝乾溼而黑，簷下一溜冰柱末端掛上一串水珠。冰雪開始融化，這是最冷的時節。

春天不遠了，她這麼想時，母親高喊著父親的名字，她轉頭，父親癱坐在餐桌前，右手擰著棉睡袍的前襟，母親拚命擊打他的左後背。心肌梗塞？她們學過急救常識，但對這一刻的到來，還是沒有準備。

接下來一連串的行動，都在極度慌亂中進行，直到她們再也撐不住他往下滑的重量。一直到那時，她也不相信父親會走。

沒有道別，讓一切顯得不真實。有很長一段時間，說到父親時，她還是用現在式。英文語法，一個人不在了，關於他的一切就是過去式。她的母語中文不須冷心指證所愛者的生死。她沒有跟朋友說及父親的猝死 ，疑心是自己和母親的失職，讓父親英年早逝。

母親對她說，爸爸去天堂了，好像她還是不解事的孩子，她都在申請大學了。她有朋友、有社團、有暗戀、有夢想和未來，身體和心靈好奇地向外不斷探索。事實證明，母親比她還需要安慰，三年後再婚了。再婚後，母親變得不像母親，像個女人。大塊頭湯尼把她當寶貝般疼愛，疼出了第二度青春。父親會願意在天堂看到這一切？在他離開後，世界沒有改變，女兒繼續活得精彩，妻子繼續做個賢妻。（一四）

➤➤➤陌生地（一三）