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1張圖：美施打1億1831萬劑疫苗 29.8%成人接種

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

娓娓（五）

桑文鶴

那兩個男人整條胳膊上都是紋身，罵罵咧咧的。其中一個臉上一道疤，嘴裡還鑲著金牙，一看就不是什麼好人。這樣的人怎麼會來我家？

我掙脫大媽的手，衝進屋裡。屋裡的情形嚇了我一大跳。玻璃櫃檯被人砸爛，貨架上的東西七零八落，啤酒被人成箱地摔碎。我媽坐在一地狼藉裡，眼神空洞，嘴角掛著血。

我大叫一聲：媽！然後衝過去，把她從地上扶起來。她轉過頭看著我，好幾秒以後，才反應過來我是誰。

我問她：出了什麼事？舅媽呢？

她抱住我，「哇」的一聲哭了出來。

後來我從她斷斷續續的講述裡，還有街坊鄰居的閒言碎語裡，拼湊出了事情的經過。原來我的舅媽好賭，剛搬過來的幾個月裡，她為了留給我們一個好印象，於是拚命忍住。可後來，日子漸漸進入正軌，她再也憋不住了，這幾個禮拜一有時間，就去西街的麻將館裡玩。一開始玩得小，她還輸得起，後來一把就是上千。

她知道自己欠的債太多了，怕人找上門來，就自己躲起來了。果然，要債的人來了。找不到舅媽，就扇了我媽好幾個耳光。他們把家裡搜了一遍，店裡所有的錢都被人搜走了，能砸的東西也都砸爛了。

我媽大哭了一場，生氣之餘，更多的是寒心。當初因為同情，收留了她們母女，沒想到事情變成了這樣。這個時候她才知道，當年表舅車禍後，她們得到過撫恤金，但也被舅媽全部輸掉了。因為舅媽爛賭，所以她娘家的人也都和她斷絕了關係。

現在店成了這樣，進貨的錢也被他們給搶走了。誰知道以後會怎麼樣呢？我媽腫著眼睛，喪氣地說。

我想起了我的餅乾盒。我把錢從盒子裡取了出來，零零散散的，都是毛票。全部交給我媽後，我哭了。（五）

➤➤➤娓娓（四）

車禍

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