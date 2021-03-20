他中等身材、四肢強壯，膚色深黝而富有光澤，那對機靈而炯炯有神的大眼睛──屬於他們家族的經典遺傳產物──那一刻正全神貫注地凝視著那個侃侃而談的人，好像此人的言行舉止中，隱藏著他所渴求的一切。

眼前的納多不再是那個打碎鐵鍋和玻璃窗戶、偷家裡錢、把她的書本扔進陰溝裡的人。這個納多充滿生機，有一副強壯的體魄，隨時準備著做出驚天動地之舉。她還沒有從那種震動中緩過神來，納多已經發現她了。他機警的眼睛一下子瞥見她的身影，馬上逃走了。

隨之出現的是記憶中納多的形象，他陰沉著臉，一言不發，向著黃昏的黑樹林裡走去。

他更加放縱自己，也更為肆無忌憚了，但不再打架，那只血跡斑斑的沙袋被棄置一旁。穿黑色健美褲的女孩來過家裡一次，納多把她送的禮物，那只棕色絨毛熊一把扔到窗外，差點滾進陰溝裡。女孩抱著棕熊，哭著離開了。另一個染黃頭髮的女孩取代了她，在家裡進進出出一段時間後，很快也就不再來了。

他對那些女孩都不算好，但也沒有打過她們。一開始，他只是胡亂表現出對她們的興趣和熱情，那張清俊的臉蛋讓他在這方面占盡優勢。女孩們在不知底細的情況下，很快接受了他，準備和他友好相處；有幾個甚至被他迷住，要與他朝夕相處。

這時候，他便緊張了，或許是感到害怕了。他壓根兒沒想過，要和一個異性發展成家人那樣的關係。他開始變得冷漠，謊話連篇。為了不讓那些人來找他，他什麼話都說，什麼辦法都用上了。

當一段時間過後，他或許是感到了無聊，又開始試探性地找那些女孩說話，開始故伎重演。（八）

➤➤➤血脈（七）