大學時暗戀的學妹突然line他，問他周五傍晚在台北嗎，想約他在敦化北路吃晚餐。

畢業後他們偶爾聯繫，但已經大半年沒有見過。學妹漣雋在新竹工作，他想這是一個契機，先在台北晚餐，他會堅持埋單，然後隔兩星期找個藉口去新竹，說想吃貢丸湯、炒米粉，漣雋一定會回請。一來二去，說不定就發展成約會了。

周五六點他們在餐廳見面，一坐下，漣雋就說她搭八點的飛機回花蓮。她原以為翔熙已經回戶籍地了，沒想到能一起吃飯聊聊，真好。

漣雋問：「你搭明早的飛機回去嗎？」

翔熙恨不得立刻消失，羞愧難當。他不敢承認自己不回去，就支吾著，將菜單放到漣雋面前，問：「吃什麼呢？白酒蛤蜊或茄汁海鮮義麵比較快，焗烤類的耗時，你還要趕飛機。」

翔熙其實隱隱意識到自己忘了訂票，是潛意識並不想回去。他逐漸對於家鄉感到有壓力，因為每次回去，所有的時間都待在奶奶的小樓。兩層樓的屋子，奶奶已經不上樓，樓上的房間維持多年前的模樣，而樓下的客廳、餐廳則堆滿雜物。

奶奶將餐桌推往一邊，然後在餐廳放了一張小床，衣服搭在餐椅上，平日常穿的也就是那幾件，多數衣服放在樓上衣櫥，和不存在一樣。吃飯就在客廳，邊看電視邊吃飯。他想帶奶奶出去走走，奶奶只對去菜市有興趣。

但吸引奶奶的不是菜市賣的果蔬魚肉，而是帶翔熙去給大家看。別人會說：「孫子回來看你囉，真乖。」

如果他想和以前的同學出去，奶奶就會一直追問，並且焦慮地等他回來。奶奶倒是願意他約同學來，可是同學來了，她又會說些讓人尷尬的話。好比有個同學是男同性戀，奶奶一直勸他，認為他弄錯了自己的情感取向。另有一個同學經營網店，奶奶總覺得他不務正業，有買空賣空之嫌，便勸他要腳踏實地。

逐漸，翔熙回家不和同學聯繫，只在家，陪奶奶吃飯、看電視，買些生活用品。除了從機場 回家的那條路，他不去任何地方。

鯨的重返

電視新聞上說，二十至三十九歲的投票 率最低。奶奶電話裡說隔壁鄰居的孫子，遠在美國都回來了，暗示他的不忠不孝。翔熙心裡懊惱，但又不可能游回去，他想起了從陸地重回水域的鯨。因為自責內疚而坐立不安的翔熙，又不甘願到機場試試看會不會搶到一張票，他拿起堆了半個月的髒衣服，決定去洗衣。衣服放入洗衣機，依序投入硬幣、加洗衣劑，啟動，然後他坐在椅子上滑手機。有人坐到了他旁邊，拿著一杯咖啡 ，突然說：「投完票了。」

天啊，連陌生人都要來揭穿他。他像是貝，軟弱的內裡被從殼中掀出了，沒好氣地說：「我的戶籍不在台北。」

中年男人瞧了他一眼，然後說：「所以不投喔！」

翔熙沒回答，男人說：「不盡人民義務囉。」

「我沒買到回去的票。」翔熙無力地辯解。

「我戶籍在台北，我也不投。」

翔熙有些摸不著頭腦，不知道男人的用意。男人喝盡最後一口咖啡，將杯子扔進垃圾桶，說：「四年選一次總統、選一次市長，二十年來十次選舉，我投票八次，投的人都落選。兩次我沒投票，心裡支持的人反而當選了。」

「所以今年你不投了。」

「我女兒懷疑我帶衰。」

翔熙不置可否，男人又說：「其實每年我們家投票都是白投。我和我老婆立場相左，兩個孩子一個只支持邊緣候選人，另一個上次首投，投的是廢票。所以去投的票都沒發揮作用。」

「那今年你不投，敵營贏一票。」

「不會，我趁我老婆還沒弄清哪天投票，幫她和她姊姊買了一個郵輪行程，所以敵營少兩票。」男人笑了：「幹，這島真有意思啊！選贏的開心，選輸的，票才開完，立刻將期待放在下一次選舉。」

後來翔熙回想起這段對話，發現男人說得不對，夠積極的人不會把期待放在下一次選舉，而會發起罷免。（二）

➤➤➤鯨第一次呼吸（一）