熱的新鮮的食物，有人替你準備的食物。她傾聽蛋在鍋裡滋滋叫著。

蛋煎好鏟出，熱鍋裡丟下四片土司加熱。微熱的土司抹上厚厚的魚醬，蓋上煎蛋，做了兩份三明治。其中一份裝盤，另一份放進原本裝番茄的塑料袋。

「我走了。謝謝你的晚餐！」

她塞了兩罐啤酒給他，「明天見！」忍住到了嘴邊的話：記得，記得幫我打聽一下。像艾諾這樣的男人，不喜歡人嘮叨的，既然他答應了，收下了錢，也接受了晚餐，說不定明早就會來接她出去了！

她吃了兩口三明治，魚肉出乎意料的腥。你還能期待什麼？海魚，做罐頭的次等魚。

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隔離檢疫最後一天！

當她重獲自由，走出這該死的地方，她要把它當作年度大笑話。這將會是一個多麼荒謬精彩的故事，完全逸出她的生活經驗。過去那些旅行上的波折，在某個程度上，還是可預見的。很多時候有個團隊在身後提供協助，而她為了完成任務，也往往願意吃點苦，忍受一點不方便。但不是像這樣的，這是盲盒經驗，沒打開來，不知道什麼將跳出來，但終於到了開封的時刻。跳出來是的是她，重生！

她近乎歡愉地想著這一切，開始能用一種嘲諷的眼光看過去這三天。艾諾如果找到人幫忙，或許待會兒就能來接她。外頭陽光那麼好，她要在沙灘上盡情奔跑，一消這幾日的煩厭之氣！她把自己梳理整齊，做了沒有魚的三明治，佐以可樂。可樂可以治她的咖啡 癮。別想這裡有什麼掛耳咖啡、手沖咖啡，連開水也沒有。這將是她第一件要抱怨的事。

中午，她做了黃油炒洋芋絲，番茄切片沾果醬當甜點，開了罐啤酒，在床邊看向窗外。兩棟大樓的間距很窄，貼著窗也看不到天空。（一三）