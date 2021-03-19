我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

陌生地（一三）

章緣

熱的新鮮的食物，有人替你準備的食物。她傾聽蛋在鍋裡滋滋叫著。

蛋煎好鏟出，熱鍋裡丟下四片土司加熱。微熱的土司抹上厚厚的魚醬，蓋上煎蛋，做了兩份三明治。其中一份裝盤，另一份放進原本裝番茄的塑料袋。

「我走了。謝謝你的晚餐！」

她塞了兩罐啤酒給他，「明天見！」忍住到了嘴邊的話：記得，記得幫我打聽一下。像艾諾這樣的男人，不喜歡人嘮叨的，既然他答應了，收下了錢，也接受了晚餐，說不定明早就會來接她出去了！

她吃了兩口三明治，魚肉出乎意料的腥。你還能期待什麼？海魚，做罐頭的次等魚。

4

隔離檢疫最後一天！

當她重獲自由，走出這該死的地方，她要把它當作年度大笑話。這將會是一個多麼荒謬精彩的故事，完全逸出她的生活經驗。過去那些旅行上的波折，在某個程度上，還是可預見的。很多時候有個團隊在身後提供協助，而她為了完成任務，也往往願意吃點苦，忍受一點不方便。但不是像這樣的，這是盲盒經驗，沒打開來，不知道什麼將跳出來，但終於到了開封的時刻。跳出來是的是她，重生！

她近乎歡愉地想著這一切，開始能用一種嘲諷的眼光看過去這三天。艾諾如果找到人幫忙，或許待會兒就能來接她。外頭陽光那麼好，她要在沙灘上盡情奔跑，一消這幾日的煩厭之氣！她把自己梳理整齊，做了沒有魚的三明治，佐以可樂。可樂可以治她的咖啡癮。別想這裡有什麼掛耳咖啡、手沖咖啡，連開水也沒有。這將是她第一件要抱怨的事。

中午，她做了黃油炒洋芋絲，番茄切片沾果醬當甜點，開了罐啤酒，在床邊看向窗外。兩棟大樓的間距很窄，貼著窗也看不到天空。（一三）

咖啡

上一則

鳳眼大叔？大眼憤青？台博館展鄭成功畫像掀容貌之謎

下一則

《老照片說故事》這口皮箱

延伸閱讀

「甜蜜」歡慶聖派翠克節 來吃免費甜甜圈

「甜蜜」歡慶聖派翠克節 來吃免費甜甜圈
雞肉三明治正夯 溫蒂漢堡加入戰局

雞肉三明治正夯 溫蒂漢堡加入戰局
​番茄甜菜拌麵套餐

​番茄甜菜拌麵套餐
3/1-3/7 DoorDash買麥當勞超$15使用代碼CRISPY可獲享免費脆皮雞肉三明治

3/1-3/7 DoorDash買麥當勞超$15使用代碼CRISPY可獲享免費脆皮雞肉三明治

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27
中國藝術家艾未未一件被香港西九文化區收藏的作品，當中有人豎起中指指向北京天安門廣場，被建制派人士批評對國家不敬。(西九「M+」博物館網圖／中央社)

艾未未作品「中指指向天安門」 港國安法盯上

2021-03-18 19:07

父親的宴會菜

2021-03-13 02:03

我的洋女婿

2021-03-15 02:07

一個人的診所

2021-03-13 02:01
落葉。（李源）

她隨著枯葉而來（上）

2021-03-13 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑