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1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

娓娓（四）

桑文鶴

莫菲說：沒想到，你表妹看起來柔柔弱弱的，卻還是個挺大方的人。

我不置可否。她雖然已經在我們家住了將近兩個月了，可我卻一點也不了解她。和她相比，我確實是個暗淡無光的人。我沒有她漂亮，也沒有她性格那麼開朗，成績也不如她。學校裡，我唯一的朋友就是莫菲。我們兩個從幼兒園開始，就是一個班的。我們之間沒有任何祕密。

有一天，莫菲問我：對了，夏啟威的生日快到了吧，你準備送他什麼禮物？

我笑笑，我準備送他一個隨身聽。你覺得這個禮物怎麼樣？

哇，還真是大方啊！莫菲誇張地叫了起來，那我過生日你怎麼只送了我一盤磁帶呢？

我的臉紅了起來，又羞又惱。

莫菲看我這樣，擺擺手說：算啦、算啦！重色輕友，人之常情。原諒你啦！

買隨身聽的錢我攢了足足大半年，就放在我床底下的一個餅乾盒子裡。我也買不起高檔的隨身聽，去店裡看了好多次，終於鎖定了一款算是中檔的黑色隨身聽。夏啟威現在用的還是那部壞了的隨身聽，蓋電池的蓋子丟了，機身也摔得鬆鬆垮垮，被他用黑色的膠布固定住，像是隨時都會散架。

周六的下午，我跟電器鋪的宋叔說好，我回家拿錢，他幫我把我看中的那個，只剩一個的隨身聽留下來。我一路小跑回到家裡，門口卻圍了一群人，店裡面傳來哭喊吵鬧的聲音。我撥開人群鑽進去一看，家門口竟然還停著一輛警車。

我嚇了一大跳。逮住一個街坊就問：這是怎麼回事啊？

看熱鬧的大媽一見是我，趕緊把我拉到一邊，說：大人打架，你小孩子還是別參與。

說話間，屋裡出來幾個人。兩個警察壓著兩個男人，從屋裡走出來。（四）

警察

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