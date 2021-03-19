半夜三更回家，呼朋引伴，大擺宴席。每兩天玩壞一副撲克牌，喝可樂、抽菸。房間裡高朋滿座、煙霧繚繞，宛如仙境。他一會兒出現，一會兒消失。他身在那個混亂不堪的世界，卻悠然自得，視一切規則和秩序宛如擺設。

米亞搞不明白的是，為什麼自己不能去過那樣的生活。既然大家都是這麼過來的，既然總有一天所有這一切都要灰飛煙滅，她就應該放下一切，盡情享受，或者像她的父母那樣一走了之。

其實，她對他還抱有希望。顯然，這毫無意義，也不可能辦到。都是那種叫血緣的東西在作怪。如果一個人不是由一對男女生養下來，也沒有兄弟姊妹，他的人生或許會容易一些。

有一天，米亞在鎮上文具店門口看見納多，他正和一個女孩站在邊上的檯球室門口。兩人與另一個年紀相仿的男孩圍成一圈，後者正眉飛色舞地說著什麼。納多駐足聆聽，神情專注，嘴角微微露出笑意。那個穿著粉色馬海毛上衣、黑色健美褲的女孩，不僅身子傾斜著靠在納多身上，還將全部注意力投注在他身上，好像那是自己唯一的倚靠。

通過女孩的目光，米亞看到了納多。那一刻，米亞看到的是一個與平日完全不同的納多。他沒有陰沉著臉，也沒有流露出殘忍的、氣呼呼的表情，甚至沒有顯示出好吃懶做的本性，他甚至向一個同齡人表現出一種頗富教養的、接近神祕的笑容。那個笑容裡似乎隱藏著她從未留意過的東西，這一切都讓她感到荒唐、難以置信。

之前，米亞從來沒有留意過納多的穿著。可那天，她仔仔細細地看了，納多穿著藏青色夾克衫、淡藍色牛仔褲、白色旅遊鞋，髮型是當時頗為流行的中分頭，髮絲像鋼針，硬而發亮，大概上了定型慕絲。（七）