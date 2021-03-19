可樂王／圖

母鯨生產時會快速游動，有時還會躍出水面，反覆數次後，幼鯨便出生了，鯨一胎通常只生一個寶寶。鯨是靠肺呼吸，雖然在水中生活，但沒有鰓，所以鯨寶寶出生後要盡快浮出水面，才能呼吸第一口空氣。鯨寶寶如果無法靠自己完成，母鯨會用尾鰭將寶寶托出水面，讓幼鯨呼吸。

翔熙在電視上看到《奧妙的自然》播出這一段畫面時，奶奶正在給他煎蛋餅當早餐，他腦裡浮現剛出生的鯨寶寶。沒法浮出水面的幼鯨說不定會淹死，相較之下，人類的第一口呼吸要容易多了，只需要放聲大哭，那些不肯自己哭的，便會挨打。

鯨的乳房

他想起六個月前，也是在吃早餐時，不過不是在家裡，是在早餐店，他看到報紙上的報導：母鯨肚子下面有兩個乳房，幼鯨餓了，會用嘴摩擦媽媽的乳房，母鯨會將乳汁噴進幼鯨的嘴裡。兩個乳房？所以鯨和人類一樣，是兩個乳頭，而不是像貓或狗那樣，有多個乳頭。

那時他還有工作，周六上午在住處樓下的早餐店。蛋餅送來了，他在上面澆了一點辣醬，用筷子夾起蛋餅時，他發現老闆忘了在蛋餅裡包德式香腸，所以他待會兒付錢時，要記得沒有德式香腸的蛋餅少十元。

那時他陷於焦慮已經一個星期了，其實這座島上的許多人陷於焦慮比他更久，如果他們知道接下來的發展，他們會發現當時的焦慮完全沒有必要，只是既然沒法知道，也就只能任焦慮持續。其他人的焦慮對翔熙沒有直接影響，但是翔熙奶奶的焦慮有。

翔熙小學一年級時離婚兩年的父母分別再婚，於是他被送去了奶奶家。他是前一次婚姻的衍生物，在兩段新關係中都是多出來的。他們分別又生下弟弟、妹妹，大家很少想起他。

和奶奶一起生活原也不算差，但是奶奶年紀大了，在異地工作的他無力接奶奶來一起生活，他的父親又因為妻子和奶奶有嫌隙，鮮少往來。奶奶幾乎可算是獨居老人 ，令他壓力倍增。

新的焦慮起因是選舉，這又是人類搞出來另一項讓人困擾到幾乎喘不過氣的麻煩。選舉前他出了一趟差，忘了買回家投票 的機票，於是他想這回就不投票了。對奶奶而言，不回家投票，一方面讓她憂慮她支持的候選人會不會因此落選，為什麼別人都盡責地回來投票，連旅居國外的人都回來了，而他只要搭一小時飛機即可返鄉，卻如此缺乏社會責任，沒有投下這重要的一票。另一方面則是他沒回家投票，也意味著他沒回家陪奶奶。奶奶經常告訴他，誰誰誰天天和家人住一起，誰誰誰的孩子為了照顧他，特意換了工作。

翔熙吃著蛋餅，暗度怎麼做能減少一點負疚感？買些營養品寄回去？或者面膜？七十幾歲的奶奶也是愛漂亮的，上次他回家，奶奶還抱怨臉上的老人斑愈來愈明顯，島上日照強，想要白皙無斑真的很難。和世上許多無解的事一樣，企圖扭轉只是徒增困擾。

從早餐店出來，巷弄裡許多正要前往投票所投票的人從他身邊經過，他覺得自己背叛了大家，幾乎無地自容。他怎麼會忘了訂票，也許是他錯估了別人的責任心。但一切都來不及了，五個小時後，投票就結束了，他還在戶籍地數百公里外瞎晃蕩。

他安慰自己，等開完票，只要奶奶支持的候選人當選了，他的焦慮就可以放下了，可是萬一要是沒當選呢？且這並不是萬一，此次選情是五五波啊！五五波是最後這幾日的情勢，一個多月前，奶奶支持的候選人民調 遠遠超前，所以他才會漫不經心忘了訂票。誰曉得情勢突然翻轉，這座島上什麼事都說不準。

因為愧疚，他有時忍不住希望，同父異母的弟弟、妹妹能為奶奶盡點心。但是父親再婚後與家裡來往不多，繼母基本上是不回來，弟弟、妹妹也就難有如人意的表現。

翔熙不願意承認，他滯留異地還有一個原因，而這個原因令他更加內疚。（一）