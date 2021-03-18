這是不是傷了他的自尊心？「聽著，我現在最希望的就是可以離開這裡，讓你陪著我去看大海、去小酒館、去看任何你覺得我會喜歡的地方，其他都不重要，你明白嗎？」

「我去買，這邊過去有個小鎮，你等著。」

艾諾走了。她心裡發慌。

窗外有人聲，穿制服的兩個、穿防護服的兩個，護送一群步履蹣跚的人，經過兩樓之間的空地。一、二、三、四……她默默數著，十三個。這十三個是被釋放，還是轉送他處？每個人都戴著口罩，但沒有任何包袱或行李。

她無法解讀眼前的景象，也不知道兩百美金能不能換來自由。她感到不安，這不安像白紙上的墨，開始向外擴展渲染。那滴墨在艾諾說「你不相信我」時，落到了紙上。

艾諾進門，一手抱一個大牛皮紙袋，一手拿的是她心心念念的咖啡 。她趕緊過去接了咖啡，坐到床邊拉下口罩喝起來。溫的，她又喝了兩口，太甜。艾諾幫她加了牛奶 和糖，忘了她喜歡苦咖啡。

他從袋子裡拿出半打啤酒、一條土司、一小盒雞蛋 、黃油、番茄、洋芋、衛生紙、口香糖、一瓶可樂、一條餅乾……

「一起吃晚餐吧？你總不會以為，我一個人吃得下這許多？」

艾諾從口袋裡掏出一把五顏六色皺巴巴的紙鈔，「我加了油。」

「哦，不、不，你留著。」她把口罩戴上，試探性走上前，「晚餐，先生？」

「呃，」艾諾說，「我不能，逗留，還吃東西。」

「那你自己做一個三明治吧！櫃子裡有個平底鍋，可以煎蛋。」

艾諾讓她回到床邊繼續喝咖啡，丟過去一包餅乾，自己去洗了手，取鍋，在鍋裡化開一團黃油，敲開幾個蛋放進去。房間裡瞬間充滿了食物的香味。（一二）