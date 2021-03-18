我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

陌生地（一二）

章緣

這是不是傷了他的自尊心？「聽著，我現在最希望的就是可以離開這裡，讓你陪著我去看大海、去小酒館、去看任何你覺得我會喜歡的地方，其他都不重要，你明白嗎？」

「我去買，這邊過去有個小鎮，你等著。」

艾諾走了。她心裡發慌。

窗外有人聲，穿制服的兩個、穿防護服的兩個，護送一群步履蹣跚的人，經過兩樓之間的空地。一、二、三、四……她默默數著，十三個。這十三個是被釋放，還是轉送他處？每個人都戴著口罩，但沒有任何包袱或行李。

她無法解讀眼前的景象，也不知道兩百美金能不能換來自由。她感到不安，這不安像白紙上的墨，開始向外擴展渲染。那滴墨在艾諾說「你不相信我」時，落到了紙上。

艾諾進門，一手抱一個大牛皮紙袋，一手拿的是她心心念念的咖啡。她趕緊過去接了咖啡，坐到床邊拉下口罩喝起來。溫的，她又喝了兩口，太甜。艾諾幫她加了牛奶和糖，忘了她喜歡苦咖啡。

他從袋子裡拿出半打啤酒、一條土司、一小盒雞蛋、黃油、番茄、洋芋、衛生紙、口香糖、一瓶可樂、一條餅乾……

「一起吃晚餐吧？你總不會以為，我一個人吃得下這許多？」

艾諾從口袋裡掏出一把五顏六色皺巴巴的紙鈔，「我加了油。」

「哦，不、不，你留著。」她把口罩戴上，試探性走上前，「晚餐，先生？」

「呃，」艾諾說，「我不能，逗留，還吃東西。」

「那你自己做一個三明治吧！櫃子裡有個平底鍋，可以煎蛋。」

艾諾讓她回到床邊繼續喝咖啡，丟過去一包餅乾，自己去洗了手，取鍋，在鍋裡化開一團黃油，敲開幾個蛋放進去。房間裡瞬間充滿了食物的香味。（一二）

咖啡 雞蛋 牛奶

上一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

下一則

我的母親

延伸閱讀

德州檢察長狀告兩地 未除口罩令

德州檢察長狀告兩地 未除口罩令
全美加速打新冠疫苗 確診、病歿又攀升

全美加速打新冠疫苗 確診、病歿又攀升
能打疫苗抓緊打…張文宏：2022下半年才能「摘口罩」

能打疫苗抓緊打…張文宏：2022下半年才能「摘口罩」
打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27

父親的宴會菜

2021-03-13 02:03

我的洋女婿

2021-03-15 02:07

一個人的診所

2021-03-13 02:01
落葉。（李源）

她隨著枯葉而來（上）

2021-03-13 02:02
美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件NFT商品，11日創下6930萬元拍賣天價，打破多項紀錄。(美聯社)

數位藝術家Beeple一張JPG檔拼貼照 拍出6930萬天價

2021-03-12 00:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪