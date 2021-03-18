多年後，米亞無意間從母親口中，聽到納多的抱怨。他說自己接受的教育 太少，這個家裡的人把所有的錢，都給那個女孩交學費了，他不僅什麼也沒得到，他們還像防小偷一樣防著他。他做所有這些就是為了報復這個家裡的人，讓他們損失錢財，讓他們後悔當初沒好好培養他，任他退學。

那一刻，她不免感到錯愕。她很難想像，納多說那些話時的心情。在此之前，她以為他粗枝大葉，根本不會在意這些。

時間再次回到十年前的那個初夏，納多還在醫院裡做陪護。為了伺候那個男孩，他已經二十幾天沒回家了。某個周末，米亞像往常那樣從學校回到家中，奶奶告訴她納多回來了。他的問題解決了，那個人決定不再告他。他歡天喜地回來了，這會兒正躺在床上呼呼大睡呢。

說完這些，奶奶似笑非笑地望著她，好像在等待她的反應。米亞疲倦地搖了搖頭，什麼也說不出來。她不明白為什麼一個人都那樣了，還如此鎮定自若，好像一切都無所謂，什麼都能接受。之前，他們以為等來了黎明，沒想到仍然是黑夜，永無止境的黑夜。

那是黃昏，米亞躺到床上，聽著隔壁房間裡納多的呼嚕聲，好像回到很久以前的某個黃昏。這麼多年過去，枝上樹葉一年年往下掉，下雪的日子卻越來越少。她對這樣的等待實在厭倦透了。也就是從那時候開始，她下定了離開的決心。她不想將命運與別人綑綁在一起，哪怕是以血緣的名義，那暗乎乎的血管裡流淌的東西實在讓她恐懼。

納多又恢復了從前的日子，依然日夜顛倒，不事生產。（六）