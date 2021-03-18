王幼嘉／圖

藍彩恩繼承了這兩個人的優點，美，卻不張揚。而且這美後勁十足，能讓人一直追尋下去，直到身陷其中，覓出更多的美來。

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她入學的第一天，是我陪她去的。她進入教室以前，我就想到了也許會有很多男生迷戀上她。所以對於課間好幾個男孩圍住她問這問那的情形，我一點也不吃驚。也許是圍著她的男生太多，一個小個子的男孩擠不進去，所以乾脆另闢蹊徑地過來問我：藍彩恩真的是你的表妹啊？

我點點頭。

那她和你住在一起？

我說是啊。那男孩好像還想問些什麼，可一下子又不知道該說些什麼才好，撓撓頭，離開了。一天以後，他在我們放學回家的胡同裡攔住了藍彩恩，把一封信塞給了她。

藍彩恩收下了那封信，是一個淡藍色的、看起來很精緻的信封。可後來我倒垃圾的時候，在垃圾桶裡看到了那封信。她連信封都沒有撕開，就直接揉成一團，扔掉了。那一瞬間，我有點佩服起她來。我從未在人生地不熟的新環境裡被男生強行攔住，然後被迫收下一封蠻橫的情書。即使那樣的事真的在我的身上發生，我也一定不會如藍彩恩一般淡定。

吃飯的時候，舅媽問起了在新學校裡過得怎麼樣，藍彩恩的臉上並沒有絲毫的慌亂。她氣定神閒地說：挺好的，教數學的石老師不愧是教研組組長，水平比我以前學校裡的老師好多了。

舅媽高興地給她的碗裡夾了一筷子土豆絲，那就好好學。她笑著看了一眼我媽，又把蒜苔炒肉往我的面前推了推。別辜負了你姑姑的一番心血。你能進這個學校，全都是託了你姑姑的福。

我抬起頭看著藍彩恩。她對著我淺笑了一下。她的笑容波瀾不驚，像是能包容一切。

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藍彩恩出現之前，我一直和莫菲一同上下學。後來藍彩恩加入，不得已我們變成了三人行。在那之後，莫菲的話變得少了很多。她的臉上時不時會浮現出那種不是無話可說，而是有話卻不能說的無奈。

我隱約地感覺到，莫菲對藍彩恩有著某種敵意。這種敵意其實不難理解。莫菲從小就是假小子，上了中學也還一直留著短髮，走起路來殺氣騰騰，學校裡敢惹她的人幾乎沒有。上學期六班的王婷婷看她不順眼，在校外找了兩個混混找她的麻煩。她都沒有報出她哥和她爸的名字，而是把書包扔到一邊，用在路邊撿起半塊碎板磚和一個掃蕩腿扭轉了局勢。在她的眼裡，頗受男生歡迎卻又不屑一顧的藍彩恩也許是有種恃才傲物的清高，而她微笑著拒絕男生美意的樣子在莫菲的眼裡，也只是一種變相的矯揉造作。

莫菲和我坐前後桌，有一天的自習課，她在後面捅了捅我的後背，我背過手去，她塞給了我一張紙條。我打開一看，上面寫著：放學的時候，咱倆走，別等她。

我自然明白她說的是什麼意思。我望向藍彩恩的方向，班主任石老師正俯下身來，給她講一道題。石老師平常很是嚴厲，就是表揚人的時候，臉上也沒有多少笑容，有同學去辦公室請教他問題，解答以前他通常會先責備你一番，埋怨你為什麼上課的時候不認真聽，連這麼簡單的題都不會做。而現在，他卻帶著大大的笑容，口氣那麼溫柔。周圍的很多同學都覺察到了，紛紛偷偷地側目，然後交換眼神。

一股無名之火突然在我的心底升騰。我在那張紙條上寫：好，提前收拾好書包，下課鈴一響，咱們馬上從後門走。我把紙條塞回給莫菲。

莫菲和我分別坐在倒數第二和倒數第三排的位置上，放學鈴聲一響，我和莫菲就拽起書包，頭也不回地從後門衝了出去。我沒有直接回家，而是去了莫菲家。莫菲家離我家就只有半站路，我用莫菲家的電話給我媽打了一個電話，我說我要和莫菲一起做功課，晚點再回家。不等我媽說什麼，我就掛了電話。

第二天，我和莫菲依舊沒等她。接連幾次之後，藍彩恩似乎是明白了我們的意思，放學的時候不緊不慢，不趕著追上我們，也不在乎我們是否在等她，而是自己回家。我們一前一後地進家門，中間不會相差五分鐘。我們倆誰都沒有在我媽或者是舅媽面前說破這件事，只是心照不宣。

在學校裡，她也從來沒有刻意迴避我和莫菲，好像這件事從來沒有發生過，一切都還和從前一樣。莫菲和我本以為她會傷心難過，或者乾脆跑過來問我們，為什麼不再願意和她放學一同走了，可她卻沒有。（三）