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消失的秋天（八）

孫愷愉

「是啊！令人感嘆。小時候我們不知道自己在哪裡、地球長什麼樣，更不知道以後會怎樣。」

「什麼都不知道，也沒什麼煩惱，比較開心。」

「是啊！我們很幸運。有很多童年很糟糕的人。」

「我認為這跟很多糟糕的父母有關，哈哈哈！」

「天啊！希望我不是一個糟糕的父親。」

「哎呀，抱歉。」華特停了一下問：「你女兒好嗎？」

吉克「哼」了一下，表示看出華特的心虛，然後說：「還不錯，比我小時候活潑。我跟她一樣年紀的時候很害羞。」

「你害羞？我沒這個印象哦！哈哈哈哈！」

「拜託。」

「哪個八歲的男孩曾經在情人節，要求和我姊約會？」

「誰？」

「你不是真的忘記了吧？」

「忘記什麼？」

「好吧！根據你的版本，這件事沒有發生。」華特嘀咕道：「但確有此事，我記得很清楚。」

「根據你的版本。」

「喂！放鬆點嘛！別那麼嚴肅。」

「波莉是個好母親。我們只是不適合做夫妻。」

「也許適合短暫地做，不是長久地做。」

「你真能鼓舞我，好兄弟。」吉克臉上露出燦爛的笑容。

根據吉克的記憶，這是一個美好的秋天。

記憶研究院的研究員發現，吉克2020年之後的記憶，都不再有任何細節，只有一些零零散散的日期，說明哪天過了什麼節日，比如感恩節、聖誕節，有些什麼聚會還是活動，去了哪裡、見了誰。

那年的記憶裡，卻有這麼一段：「最近在玩一個愉快的電子遊戲，最喜歡的一點是，在虛擬世界裡，如果我們想要的話，可以天天是晴天，也可以整年都是秋天，而且無論何時都一切充裕，什麼也不缺。那樣的生活、那樣的感受，是我們的潛力。」（八）

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