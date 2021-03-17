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亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

血脈（五）

草白

據說那個地方真不是人待的。從那裡出來的人，都不願意提及裡面的事。

那個被打男孩的舅舅就是警察。他哪裡知道，這一次他碰上的是警察的外甥。他把他弄破相了，本來只是想嚇唬、嚇唬他的。沒錯，他們都在場，但那一拳是他打下去的，對方看得清清楚楚。他逃不掉的。

這一次，他真的慌了。

──他們能感覺到，要錢時他的那個眼神，和以往都不一樣。米亞的奶奶說，天可憐見的，從來沒有見過他那個樣子！

像經霜的茄子，一下子蔫掉了。

不知道為什麼，每次想起那個場景、想起納多戰戰兢兢地跑到醫院裡去伺候那個人的場景，米亞就想笑。她對他的恐懼嗤之以鼻，也不認為這是轉好的信號。事情並沒有那麼簡單。有時候，她甚至想，他為什麼那麼害怕被關到裡面去，像他這樣的人實在不應該害怕這個啊！當初從學校裡被逐出來，不是更可怕嗎？家和學校之外的地方，不是更讓人感到恐懼嗎？

十年之後，米亞大學畢業，租住在城市的公寓房裡。夏日午後的雷陣雨總不期而至，她站在辦公室的玻璃窗前，看著外面狂風驟雨橫掃而來，想起租房頂樓曬台上的衣物，黯然神傷。再沒有人幫她收衣服了。她是一個人了，離開家庭、離開集體，一個人隱身在人群中，如果不吭聲，沒有人知道她在哪裡，她與這個世界的聯繫，很容易說斷就斷了。

難道納多就沒有那種感覺嗎？他不斷從家裡逃出去，又不斷回來，到底想達成什麼目的？做為家人，她一點也不知道他在想什麼，比對書中人物的了解還要少。（五）

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