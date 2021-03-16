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消失的秋天（七）

孫愷愉

吉克領養了一隻大狗，帶回家的時候對牠說：「你家人拋棄你了嗎？」

大狗一會兒舔吉克的手、一會兒舔吉克的臉，吉克自己代替大狗答：「你就是我家人啊！」

2010年秋天，吉克第一次參加馬拉松

他兩年前為了給朋友打氣而去擠在路邊歡呼，被大家的熱情和毅力打動，又去看了一次。終於，他也加入了跑步行列。

吉克發現跑步很療癒，跑步本身就是一個好伴侶，沉默卻充滿活力，始終與跑步者同步，從來不會持反對意見。

吉克只跑過半程馬拉松，但他很滿足。儘管他沒有再參加其他馬拉松，但他仍在跑步。

他經常帶著他的狗一起跑步，直到他的狗再也跑不動。

秋天仍然是吉克最喜歡的季節，他喜歡在秋天的色彩中奔跑。

2015年，吉克去加拿大拜訪老友華特。他們小時候在台灣是同班的小學同學，自從吉克移居美國，再也沒有見過面。後來華特去了加拿大，兩人雖聯絡上，卻一直沒有互相拜訪。

吉克和華特在機場見面的時候，兩人都笑了。

「你也這麼早就禿頭了？」這是華特對吉克的問候。

「像加拿大的楓葉吧！紅得早。」吉克笑。

「都是四季，來得時機不同。」

「生活全是關於時機，不是嗎？」

「不知道。」華特搖搖頭。「你會說，我的妻子死得很對時嗎？」

「其實是的。我也可以說我的妻子很對時地離開我。」

「好兄弟！」華特拍拍吉克的後背，高高興興地領著他去開車。

「餓了吧？我帶你去吃肉汁乳酪薯條！魁北克特產。」華特往餐館開去。

「必須有啤酒。」吉克加一句。

「當然。」華特笑答，接著長嘆一口氣，大喊：「我居然在這裡住了二十年了！誰想得到呢？我們都跑了這麼遠！」（七）

馬拉松 加拿大 台灣

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