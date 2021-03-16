她熟悉那種味道，還在襁褓之中，父親就在筷子上蘸一點，放在她的舌尖上，辣得她直皺眉頭。她不喜歡喝酒，但對酒桌上的氣氛實在著迷。

那是罕見的一家人其樂融融的時刻。每當那種時刻，一貫嚴肅拘謹的奶奶總愛說點玩笑話，說米亞以後當新娘子時，肯定要喝酒的，不如現在先喝起來。奶奶有時候還嚇唬她，說要把她嫁得遠遠的，嫁給一個外國人，讓她再也回不了家。

那時候，父母親還在家，納多還是懵懂少年，爺爺、奶奶的身體都還硬朗，一切都還沒有變得更壞。

現在，過了這麼多年戰戰兢兢的日子後，轉機要來了。誰也沒有想到會發生那種事，他失手將一個人打傷了。他嚇得不輕，以為自己完了。為了拿到錢，他忍著炎熱、疲累和蚊蟲叮咬，割了三天稻子。最後，他們心疼了，幫著他一起割完。

本質上，他並不是一個壞人，只是這幾年，交往的人太多，被帶壞了。再說家裡沒有一個大人能震住他。納多的父親是他們的獨養兒子，四十歲那年才生下他，從小體弱多病。幸虧家裡沒有別的孩子，所有的保障都給了他，才勉強活下來。等他自己有了納多，等到納多第一次和人打架，他居然說，小孩之間的事情大人不要管，最好讓他們自己解決，還說書上都這麼寫的。

後來，納多在學校裡把一個男孩的門牙打斷，對方家長氣勢洶洶地找上門來，賠了一筆錢。這時候，他們急了，想管，卻已經管不了了。

現在好了，這個不服管的人終於知道害怕了。他害怕進到那裡面去，他的舅舅就在那裡面待過。這個村莊裡，至今仍有人還在那裡面待著。（四）