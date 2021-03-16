王幼嘉／圖

第一章

1

「永獸街的公寓總是漏水。」

這是我這半個月以來，說出的第一句完整的話。王晝在電話那頭安靜地聽著。他的沉默不疾不徐，像是一種鼓勵。我腦中那些破碎的辭藻如同某種低級的爬行生物，在他的沉默裡奮力掙脫出混沌的腦漿，爬離黑暗，在陽光下終於拼成了一個句子。

「等著我，我去幫你修。」王晝的聲音很穩，他像是早有準備。

「好。」我又說出一個字。氣流從我的喉嚨裡緩緩而出，像是個廢棄已久的老抽屜被緩緩打開，灰塵在陽光裡飛舞，有一絲癢浮上來。誰也不知道那裡面有些什麼。這種感覺讓我有點興奮。

上一次與人對話，似乎已經是很久以前的事。除了失語之外，我似乎也一直有著嚴重的失眠 。也許就是因為這個原因，我被送去重光醫院住了半年的院。一個月前，我的主治醫師王晝終於在批准我出院的同意書上簽了字。

來接我出院的只有莫菲一個人，她是我唯一的朋友。她默默地替我辦理完出院手續，王晝跟著她，一起送我出了住院部的大樓。我的東西不多，莫菲帶來的行李箱也沒有裝滿。莫菲把箱子放進車的後備箱裡，然後點燃一根菸，她似乎知道王晝和我還有話說。

王晝看著我，把一張紙條交給我。我打開一看，上面是一個電話號碼。他說：「需要什麼，就給我打電話。」

我沒反應，他又問我：「你明白我的意思嗎？」

我抬起頭看看他。他真是一個有趣的人。我們的醫患關係已經結束了，他完全沒有必要再來關心我。

那張紙條被我小心地收好。在那之後，我確實試著撥通過那個號碼，有的時候，是很不合時宜的凌晨三點。我似乎剛從一個著火的噩夢裡逃出來，滿頭大汗，胸腔瀰漫著一股傾訴的慾望。

電話接通後，我可以聽出王晝在電話那端等著我先開口。寂靜的夜裡，王晝耐心的呼吸那麼近在咫尺，可我努力了好久，卻說不出一個字來。我只能默默地掛上電話，用被子裹緊自己。

電話就在我的枕頭邊，可他也沒有再打來。我知道，他不會主動打電話給我，可卻會一直等著我再打給他。

王晝住的地方離我家不遠。他在三十分鐘內出現，用帶來的工具擰好了水管，我為他泡好了一杯茶。

「你看起來精神不錯。」他對我微微一笑。「看來你有在好好地吃飯、睡覺。」

我點點頭。

●

自那以後，王晝一個星期來看我一次，順便幫我檢查一下家裡的水管、煤氣之類的東西有沒有損壞。莫菲有的時候也來，但是她幾乎從來不跟我說話，只是把我需要的東西帶來交給我，然後就匆匆離開。

我很想留她陪我一起吃飯，可她也總會找藉口離開。有時她一個人站在陽台上抽菸，我走過去，拍拍她，遞給她一個削好了的蘋果 或者一杯水。她轉頭看著我，有那麼一秒鐘，她的眼神很是複雜，像是欲言又止。我不知道她想對我說什麼。

就這樣過了大半年。有一天我告訴莫菲，我想離開這裡去外地。莫菲在短信裡問我：「你準備去哪裡？」

我回覆她說：「我也不知道，哪裡都可以吧！媽媽不在了，哪裡都是異鄉。」她沒再說什麼，可也許她很快就把我想離開的消息，告訴給了王晝。他再來的時候，帶給了我一包東西。

他把那些東西打開，是一本相冊和幾本日記本。他說：「這些東西是莫菲讓我轉交給你的，你住院的時候，這些東西就寄存在她那裡。」

「那她怎麼沒有來？」

「她說她得出趟差，她在外省的一家分店出了點狀況，她得去一趟。」

我慢慢打開那本相冊，一張照片映入眼簾。四張年輕的臉，三個女孩，還有一個男孩。照片右下角的日期是1998年5月19日。

「這些人，都是誰？」王晝看著我的臉，小心翼翼地問我。

「這是莫菲。」我指著照片裡最左邊的短髮女孩說，「她旁邊的這個，是我。」我的指尖移到了照片裡的第三個人。那個男孩。

「他是誰？」

「他是，夏啟威……」

「那他旁邊的這個女孩呢？」

我閉上眼睛，她的臉就那麼出現在黑暗裡。臉上帶著笑，可眼底卻好似有淚水在徘徊來、徘徊去。

「她是我的表妹，藍彩恩。」

「他們現在在哪兒？」我聽見王晝這麼問我。

我有點明白了。我望向王晝。他的眼神肯定了我的猜想。這麼久以來，他似乎一直在引導著我，說出我們四個人的故事。我記得莫菲說過，我之所以會生病，就和這個故事有關。（一）