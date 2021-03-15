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1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

陌生地（九）

章緣

她沒有開燈，不想驚擾裡外全然的黑暗，怕凸顯自己的存在。一個異鄉人、一個健康人，這是病毒會想要收服的對象吧？

有什麼聲響，窸窸窣窣，有人在翻動袋子，在尋找著什麼？她摸到牆上開關，房裡瞬間大亮，只來得及看到一個黑影沿著桌腳一溜煙下來，消失在某個角落。她本想尖叫，但控制住了。為一隻老鼠尖叫，未免太大驚小怪，這可是一個傳染病隔離中心，人們面對的潛入者是死神。

乾果袋子咬破了，散了一些出來，她把剩餘的食物收拾好，放進背包。

倚在窗邊，頭抵著骯髒的窗玻璃。她注意到斜對面五樓那扇窗，有光影閃動。有誰也深夜不寐，或是，竟是因為她開燈，那人也開燈？人在孤獨中，難免生出這樣一廂情願的想法，難免把外界發生的一切跟自己做聯繫。但是，此刻那個窗簾掀起了一角，她幾乎可以確定，那人正在偷偷打量她。

她生出強烈慾望，想跟對方招呼，不管那是個什麼樣的人，生病或健康、男或女、老或少，至少，那個人跟她一樣困在此地。她那麼多朋友，現實裡的、雲端裡的，只有這個人才了解她此刻的感受。

她關燈，旋即開燈，如此再三，就像打信號。然後等著。過了一分鐘，或其實只是幾秒鐘，那個窗戶暗了。

她解鎖手機，翻找艾諾發給她的兩張照片。一張是她裸身側趴在床，頭枕在交疊的雙手上。兩塊突起的肩胛骨，側邊壓出半個乳房，細腰，弧線不明顯的臀，右腳背輕鬆跨在左腳踝。頭髮蓋住半張臉，一雙狹長嫵媚的眼睛，勾著鏡頭後的男人。（九）

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