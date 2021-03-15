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消失的秋天（六）

孫愷愉

女兒出生以後，吉克和波莉相處的時間少了。生活除了帶孩子，還是帶孩子。他覺得與其說是一對夫妻和一個孩子，更像一個孩子和兩個保母。

吉克上班的時候，波莉打電話來說的是孩子。吉克下班回家，波莉說的還是孩子。好不容易到了周末，波莉說她想清靜一下，自己出去逛街，讓吉克在家陪孩子。

吉克提議顧個保母，波莉反對。吉克只好安慰自己說，孩子總會長大，長大了也許就能自由一點。可是一天又一天，日子實在過得太慢了，就像永遠考不完的試。

秋天到了，吉克抱著秋來，想起開花結果的事。喜歡花不一定喜歡果，可是有花就有果。配套的人生，不能拆開零買。

吉克提議帶著秋來，再去坐一次和波莉坐過的觀光火車，波莉說：「你不是不喜歡旅遊嗎？」吉克把波莉的話理解為「不去」，就此放棄。

溝通難，不溝通也難。吉克突然覺得自己的伴侶又成了陌生人。究竟是哪兒出了問題呢？

吉克望著窗外的落葉，心想也許情感和季節都有規律，只是大家的規律不同而已。從他自己的經驗看來，兩年就得換一次伴侶，或者回到單身狀態。

吉克覺得和一個人生活在一起，要是既沒有默契，也沒有樂趣，就像在擁擠的空間裡保持單身。要是不能改善兩人的關係，就應該改變大家的空間。

2008年秋天，吉克和波莉離婚。女兒隨波莉，吉克回到一個人的生活。

波莉和吉克分手時，吉克對曾經深愛的妻子說：「我不會忘記你的。」

波莉握住他的手，輕輕吻了他臉頰，溫柔地說：「記憶最大的優點，就是誰都可以失去它。忘卻是一件好事，它可以使你幸福。」（六）

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