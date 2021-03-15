世界語先生（全文完）

他說正準備代表國家，到歐洲參加世界語協會的年會。我們在這條互相都很熟悉的小路上，來回踱著步……

我問他：「復婚了沒有？」

他笑笑說：「按照誓言，還真沒到十年。」

平反後不久，他們就復婚了，妻子現在是G學院的副教授。女兒一年前應聘到柏林愛樂交響樂 團拉大提琴，兒子在部隊文工團拉小提琴。

他問我江寧、江園兄弟倆的近況，我告訴他：我和江寧都還在大學裡學習，數江園最有「出息」，以第一批第三十八名的成績，考取了李政道招收的理論物理研究生，正在隔壁的Y學院進修英語，做赴美前的最後準備。

施先生聽完，感慨了良久，然後說：自己當年的夢想就是能像楊振寧、李政道這些大師那樣，站到世界的領獎台上，讓中華民族驕傲，也讓民族為自己驕傲。

我問了他一個早就在腦海裡縈繞許久的問題：「你後悔當初選擇的人生嗎？」

他搖搖頭說：「我們這代人，認定個人的命運始終會與時代共命運的，或許這就是人們常說的『家國情懷、榮辱與共』吧！」

他接著說：「我不會因為遭遇白雲蒼狗的歲月，就動搖自己的初衷。沒有不屈的信念，那些年我挺不過來，我對當年的選擇無怨無悔。」

分別時，施先生的眼睛猛然一亮，跟我說：「有位詩人曾經說過：『人生的樂趣也在嚴酷的冬天。』這句話對我來說刻骨銘心，我們一起記住共同相處的日子吧！再見了，小老弟！」他拍了拍我的肩頭。

施先生就這樣離去了，而我卻久久不能平復自己的思緒……（全文完）