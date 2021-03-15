我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

世界語先生（全文完）

平時

他說正準備代表國家，到歐洲參加世界語協會的年會。我們在這條互相都很熟悉的小路上，來回踱著步……

我問他：「復婚了沒有？」

他笑笑說：「按照誓言，還真沒到十年。」

平反後不久，他們就復婚了，妻子現在是G學院的副教授。女兒一年前應聘到柏林愛樂交響樂團拉大提琴，兒子在部隊文工團拉小提琴。

他問我江寧、江園兄弟倆的近況，我告訴他：我和江寧都還在大學裡學習，數江園最有「出息」，以第一批第三十八名的成績，考取了李政道招收的理論物理研究生，正在隔壁的Y學院進修英語，做赴美前的最後準備。

施先生聽完，感慨了良久，然後說：自己當年的夢想就是能像楊振寧、李政道這些大師那樣，站到世界的領獎台上，讓中華民族驕傲，也讓民族為自己驕傲。

我問了他一個早就在腦海裡縈繞許久的問題：「你後悔當初選擇的人生嗎？」

他搖搖頭說：「我們這代人，認定個人的命運始終會與時代共命運的，或許這就是人們常說的『家國情懷、榮辱與共』吧！」

他接著說：「我不會因為遭遇白雲蒼狗的歲月，就動搖自己的初衷。沒有不屈的信念，那些年我挺不過來，我對當年的選擇無怨無悔。」

分別時，施先生的眼睛猛然一亮，跟我說：「有位詩人曾經說過：『人生的樂趣也在嚴酷的冬天。』這句話對我來說刻骨銘心，我們一起記住共同相處的日子吧！再見了，小老弟！」他拍了拍我的肩頭。

施先生就這樣離去了，而我卻久久不能平復自己的思緒……（全文完）

交響樂

上一則

我的洋女婿

下一則

鋼琴老師家的狗

延伸閱讀

世界語先生（七）

世界語先生（七）
橙縣太平洋交響樂團辦雲端元宵燈會 華洋歌舞融合

橙縣太平洋交響樂團辦雲端元宵燈會 華洋歌舞融合
新澤西交響樂團 雲端繽紛賀新年

新澤西交響樂團 雲端繽紛賀新年
2／27雲端燈會 手工燈籠教學

2／27雲端燈會 手工燈籠教學

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27

合夥夫妻

2021-03-08 02:09

我的親家母

2021-03-07 02:06

父親的宴會菜

2021-03-13 02:03
「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽即日起徵件。(Pexels)

明日截止 「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文比賽最後徵稿

2021-03-14 11:29
美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件NFT商品，11日創下6930萬元拍賣天價，打破多項紀錄。(美聯社)

數位藝術家Beeple一張JPG檔拼貼照 拍出6930萬天價

2021-03-12 00:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到