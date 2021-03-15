趙梅英／圖

納多在哪兒？這個小混混到底在哪裡？你們是不是把他藏起來了？

有人大聲嚷嚷著，開始在小屋裡翻箱倒櫃，到處找。他們打開穀倉，看著黑乎乎的天花板，踢開門背後的儲物櫃，甚至還有人去掀那髒乎乎的年畫，好像納多不是一個活生生的人，而是一樣可以被摺疊起來的東西，能藏進任何一個角落裡。

沒有納多，什麼也沒有，甚至連納多可能存在的跡象都沒有。那麼小的屋子，從門到窗戶，不過幾步路。空氣被阻斷在牆壁與牆壁之間，沉悶、稀薄，給人奄奄一息之感。這不像個房間，簡直是個匣子，一個水泥做的灰匣子。這裡絕不可能容下大名鼎鼎、人高馬大的鄭納多。

在所有來人的腦海裡，都存在著一個納多的形象。他高大、強壯、虎虎生威，是同齡人害怕和崇拜的對象。這個形象在他們心裡醞釀許久，眼看終於就要呼之欲出了，可這兩個人卻說，這裡沒有納多，納多根本沒有回家。

夜深了，他們罵罵咧咧地離開小屋，對著黑暗中的門檻吐唾沫。他們對納多的缺席感到失望，更讓他們失望的是，大名鼎鼎的鄭納多的父母，卻是人群中的軟柿子。當他們離開的時候，那兩枚軟柿子就杵在石頭房子的前面，瑟瑟發抖地望著他們，似乎為自己躲過了一劫而慶幸。

後來發生的竹竿射擊腳後跟事件，不過是他們對那一晚承諾的兌現。他們管教過了，以竹竿、以暴力和決絕的方式，對那個男孩實行了以暴制暴的教育 。除此之外，他們實在想不出別的方法。其實，一開始便注定如此。他們眼睜睜地看著他一日日在家和外面之間來回遊蕩，對自己的行蹤諱莫如深。只要家裡人的眼神中流露出一點點探詢的意思，他就怒目而視，認為自己的生活是絕不能被窺視的機密。

現在，這一次，他居然主動把行蹤告知家人，他要去醫院陪那個被他打斷鼻梁、破了相的人。他需要給那個人錢，給他端茶倒水，陪著他、哄他開心，捕捉他每個眼神發出的信息，並給予積極、主動的回應。總之，他要小心翼翼地「校正」自己所犯的錯誤，並希望獲得寬宥。

這些年來，全家一直活在緊張和鬱鬱寡歡中，時刻提防他返回家中，敲東擊西。任何風吹草動都能讓他們自亂陣腳。他們把所有能藏的都藏起來，有些東西藏著、藏著就不見了、忘記了。若干年後，它們忍不住了，從藏身的角落裡跳出來，可當初藏匿它們的人早已垂垂老矣，什麼也記不得了。

那是一段難得的太平時光，那種隱祕的、惴惴不安的歡樂讓米亞感到極不真實，好像隨時可能被收走。放學回家路上，她把腳踏車騎得晃晃悠悠，朝行道樹的影子騎去、朝路人留下的足印騎去，差點撞在一根突兀的電線桿上，書包裡的鋁製餐盒發出清脆的撞擊聲。她真想一直騎下去，永遠騎下去。小路向遠方延伸，消失在拐彎處，等騎過路口，它們又會重新出現。

在那個破敗的家裡，她的奶奶沒有織網，她的爺爺也沒躺在竹椅上。他們屋裡、屋外轉來轉去，暫時沒什麼事可做，也不想做什麼。

當米亞回到家中，她的奶奶已經在竹椅上坐下。她在剝蠶豆。在此之前，她總是說沒必要剝掉蠶豆外面那層皮，它們也是能吃的。它們當然能吃。吃帶皮的蠶豆本來就是這個家庭的慣例。現在，她卻坐在那裡剝蠶豆，一絲不茍地致力於將蠶豆的皮與肉分開。她嘴角、眉梢帶著淡淡的、似有若無的笑，所有念頭似乎都集中在「剝」這個動作上。那些青綠色的果肉源源不斷地跳到她的手掌心裡，帶著清潤、甘美的氣息，一種讓她心馳神蕩的氣息。

米亞的爺爺也被此激發，很快結束了探頭探腦、無所事事的狀態。他搬出工具箱，將錘子、鋸子和斧子，小孩過家家似的，一字兒排開。他看看這個，又摸摸那個。起先，他並不知道自己要做什麼。當看到那堆被雨水沖得泛白、被太陽曬得開裂的老木頭時，他心裡一陣哆嗦。他要做一只板凳。這一只和他以往所做的任何一只都不同，它應該是全新的。

因為興奮，他的雙手有些顫抖，差點將釘子釘進指甲裡。他嘴巴半張著，口水淌在鬍子上。兩隻混沌的老眼煥發出微茫而詫異的表情。他不敢相信，自己又開始行動了。那股行動的力量被重新煥發出來，他相信自己所做的一切，可以被永久地保存下去。一切都有可能。破損的椅凳、黑乎乎的牆壁、缺了角的玻璃……這個屋子裡的一切都會變好，再沒有人可以破壞它們。

那天晚上，米亞一家品嘗著去了皮的蠶豆肉，它們酥軟、甜潤，清香撲鼻，比帶殼的不知好吃多少。奶奶還溫了黃酒，給她和爺爺都斟了。她是小半盞，爺爺則滿杯。看著碗裡那近乎琥珀色的酒液，米亞有些詫異。之前，她只在新年或父母親回來時，才被允許喝上幾口。（三）