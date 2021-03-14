「死了很多人，疫病不管你是誰，好人、壞人，年輕人和老人，你得了病，像感冒，咳嗽、低燒，休息兩天就好了？但是沒有。第三天，全身無力，喘不過氣。第七天，再也吸不到空氣，你的肺，報廢。」艾諾一口氣說完，在口罩後喘氣。

「我的天，我在這裡安全嗎？」

艾諾從背包裡掏出一個魚罐頭、兩瓶水、兩根發黑的香蕉、一包紙裝的東西，一一擺在桌上。「請你有耐心，沒有別的地方，只要不出去、不跟別人接觸，這裡安全。」

「你可以給我帶點衛生紙嗎？還有，我很需要咖啡 ，不喝咖啡讓我頭痛。」

艾諾沒有說好或不好，只是說：「魚罐頭抹麵包，很不錯。」

艾諾走了。他沒有多留一會兒，陪她說說話。躲避、逃離，除了那一點點食物，沒有任何東西可以給她。他懼怕她有如瘟疫。

即使在這樣可悲的景況，她還是希望能跟艾諾一起嘲笑這一切。不荒謬嗎？不可笑嗎？但是艾諾似乎變成另一個人，回到島上保守刻板的文化氛圍，被家庭的期望壓得失去了幽默感。

她把紙袋打開，是一些乾果，大概是島上特產吧？魚罐頭，開罐器呢？這可不是易拉罐。她吃著晚餐，食不知味。此刻最關心的是衛生紙夠不夠，行李箱裡有嗎？她常會塞幾包紙手帕在衣物縫隙間。輕輕把行李箱放倒，她有大把的時間可以檢查這個皮箱，從其中發現以前不知道的事物……

終於閤上皮箱時，外頭一片漆黑。胸口和腋下散發出汗酸味。沒洗澡、洗頭，沒換衣服。無事可做、無處可去。（八）