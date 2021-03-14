時間又過了幾年，江寧調往廣州外語培訓中心，江園到北京 郊區插隊，而我，則調往外省一個新開發的油田。我們都遠離了學院，並與施先生失去了聯繫。

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打聽到施光雋先生的消息，是在我回到S學院讀書之後的事了。知道誰告訴我的嗎？是的，正是他的多年好友林嘉木教授。

──聽說過「合肥四姊妹」嗎？對！大姊張元和，夫君崑曲小生名角顧傳玠；二姊張允和，夫君周有光，著名語言學家；三姊張兆和，夫君沈從文，著名作家；四姊張充和，著名耶魯 學者……為什麼提這些人呢？因為他們當中有施先生的「伯樂」周有光。1978年，施光雋被國家文字改革委員會盯上了！

起因是他在復刊後的《文字改革》雜誌發表的數篇語言學論著，一石激起千層浪，文章在文字語言界產生了石破天驚的功效。國家文改委發現：民間居然埋沒了一位對世界多國語言進行過系統研究的學者，「上帝」終於想起施光雋。文改委的「權威大家」周有光對這位青果巷走出來的小老鄉十分欣賞，將施光雋調到國家文改委，擔任《文字改革》雜誌的主編。

聽到施光雋老師的近況，我由衷為他高興。不禁想起一位著名哲人說的話：「一個靈魂在高處的人，不會有漫長而恆遠的孤寂。」施光雋老師就是這樣一個人。

八十年代初的一個盛夏，我放暑期回到北京。一天，在通往G學院的小路上，我與施光雋先生相遇了──

那天，施先生一身西裝革履，走起路來還是快步疾馳的樣子……我叫了他好幾聲，他停住腳步，看著我遲疑了半天，終於認出我來。（一一）