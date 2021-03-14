趙梅英／圖

米亞回想起很久以前，她的父母親還年輕，大概只有三十六、七歲。他們住在一間石頭砌的小屋裡，綠色木門，白牆上貼著「年年有餘」、「鯉魚跳龍門」等年畫，靠近樓梯間還有一個小穀倉，那些豐收的穀物就藏在裡面。除了穀物，還有黃豆和赤豆。那個屋子全部的亮光由一根墨色的線繩來控制，拉一下那線，燈就亮了，再拉一下，它又滅了。

那些年裡，一旦入夜，人們通常無事可做。但誰也不會讓自己閒著，比如米亞的母親通常會在燈下織蒲草墊子，她的父親則翻看那些泛黃的、散了頁的武俠小說 ，看到精彩處，便眉飛色舞地說給身邊人聽。他喜歡看那些打打殺殺的故事，把喬幫主、丁春秋、石破天、張無忌等人的名字掛在嘴邊，盤算著誰比誰更厲害，好像那些人天天在他腦海裡輪番上陣，只表演給他一個人看。

小屋的空氣中，瀰漫著乾燥蒲草的清香、穀物從倉裡散逸出的熱烘氣，以及人體自身所攜帶的氣息，林林總總的氣味匯聚在一起，雖然是冬夜，卻一點也不感到冷。

那樣的夜晚，她的哥哥納多總要偷偷摸摸地溜出家門。先是來到離家較近的祠堂門口和曬穀場，他在那裡巡視並查看白天玩耍時可能留下的蛛絲馬跡，看看有什麼新鮮玩意兒被保存下來。當一無所獲之後，他就去往更遠一些的地方開拓領地。比如走到村口的石拱橋上，走過長滿野蔥、偶爾有小蛇出沒的田埂，到另一個村子裡去。天太黑，路燈的光又微弱，他看不清路，好像一到夜裡，路就會憑空消失。但他知道，只要走得足夠近，它們又會出現。

機會終於來了。那個晚上，天上沒有月亮，月亮被天狗吞掉了。那些敲鑼打鼓的隊伍，沿著河、過了橋，浩浩蕩蕩地來了。人們秉燭或手提燈籠，還有人拿著臉盆或鑼鼓，弄出叮叮噹噹、鏗鏗鏘鏘的響聲，號稱要把吃月亮的天狗趕跑，把月亮拯救出來。

納多興高采烈地混進隊伍裡，他一點也不知道他們想幹什麼、那隻天狗又是怎麼回事，但他喜歡那種鬧烘烘的場面。他被人群簇擁著、推搡著，很快就到了一個自己也不知道的地方。

他什麼也沒看到，沒有看到石板路、拱橋、寺廟、老樟樹，只聽見有人在大喊大叫：

噢，快看，月亮快要出來了！

噢，天哪、天哪，月亮又被吃掉啦！

好像天上真的有一條吃月亮的天狗，好像那條天狗真的能聽見這些聲音。但納多既沒有看天狗，也沒有看月亮，他只是夾在人群中間，被推搡著，什麼聲音也聽不見，除了他們為拯救月亮發出的聲音。

從此之後，這個十歲的男孩再也停不下來。

也就是在那間小屋裡，米亞的父母接待了不約而同、紛至沓來的告狀者。他們通常在晚飯之後抵達小屋的外面，在一番問詢之後，戰戰兢兢地推開屋門，說明來意。

怒氣沖沖的來人坐在那條簡陋的、長滿樹瘤的長凳上，他們膝蓋挨著膝蓋、胳膊貼著胳膊，聞著彼此口唇裡吐露出的氣息，充滿著無言的煩躁。儘管他們的身體靠得很近，彼此的眼神卻絕無交流的可能，一律直愣愣地望著前方座椅上，那對身體單薄、神情恍惚的中年夫妻，望著這個家徒四壁的屋子，好似在回想自己為何要來此地，是不是哪裡搞錯了。

很快，他們的怨懟和怒氣便被悲傷和無所適從取代了。

但控訴還是開始了，由一個情緒激動、悲痛欲絕的母親開了頭，便一發而不可收。他們沉默、拭淚、訴說，緊接著，又是相同分貝的沉默和訴說。言語所匯成的聲浪儘管聲勢龐大，卻如出一人之口。他們訴說的重點也驚人的一致：納多教唆他們家兒子偷東西，自己卻在一旁放風；納多教會他們家兒子抽菸、喝酒，自己卻滴酒不沾；納多讓他們家兒子起來反抗父母、親友的管教，自己卻是一頭乖乖羊。

今夜，他們齊聚此地，就是為了見識一下這個劣跡斑斑的納多到底長得何等模樣，是高是矮、是胖是瘦、是醜是俊，是人首羊身，還是羊首人身。他們沒想到的是，這個大名鄭納多，小名多多，自稱老納的人，其父母卻是如此脾性溫順、唯唯諾諾，一副老實可欺之人的模樣，簡直就是人群中的軟柿子。尤其是那個做父親的，手裡還拿著一本紙頁髒汙、破爛不堪的書，始終低垂著頭，連看都不敢看他們一眼。

說話的是那個做母親的、身材矮小的女人，她像個小學生，不停地起身道歉，一個勁兒地說「對不起」，怪自己沒有管教好兒子，給大家添麻煩了。但他們的兒子不在家，他已經很久沒有回家了。等他回來的時候，她一定會好好管教他，用繩子把他綁起來，抽他個皮開肉綻，絕不輕饒。

──那女人好像只是自言自語，聲量越來越輕。語氣中毫無憤怒之情和反省之意，似乎連自己都不相信自己說的話。（二）