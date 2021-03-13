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1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女子被扯髮咒罵 遭性攻擊威脅

陌生地（七）

章緣

他跟大他兩歲的哥哥感情最好。小時候兩人形影不離，哥哥總是護著他，為他打架，打得頭破血流。島上的男孩，如果不會讀書，就要會打架。

十四歲時，母親的弟弟菲爾從國外回來，。菲爾舅舅十幾歲偷渡美國打工，賺到了錢，也拿到身分。舅舅很胖，下車走進家門，短短一段路喘得不行。他看著從未見過的兩個外甥，嘴裡嚷著：你們跟莉卡簡直是一個模子刻出來的啊！當然，她比你們漂亮。菲爾舅舅給每一個人都帶了禮物，但是他的注意力只放在艾諾和哥哥身上。

臨走時，他提出了一個慷慨的建議，願意資助親愛莉卡的一個孩子，到最好的寄宿學校讀書，幫助他成為一名醫生。那時候醫生還是最能改變個人社會地位和家庭景況的職業。這個建議給全家帶來了希望，但誰才是那個幸運兒呢？

中選的幸運者無疑是艾諾。她理解了艾諾的氣質為何優雅又陰鬱，優雅來自於所受的一流教育和天生的敏感，陰鬱則是因為原生家庭是如此不幸，而身上的壓力又是如此巨大。

門鎖轉動，她跳起來，有點驚訝艾諾沒有先敲門。她有可能在睡覺，甚至在廁所。她趕緊戴上口罩。

艾諾進門劈頭就說：「剛送走一批。」

「送走一批？」

「嗯，病情急劇惡化。這是一種，庫庫努亞，嗯，呼吸系統的傳染病，病毒，透過飛沫傳染，很容易。」

她坐在床上，艾諾並沒有過來坐在她身邊，拉了椅子坐在小公寓離她最遠的地方，門邊。

「你像個警衛，」她試圖緩和氣氛，「你不想念我嗎？」（七）

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