「有啊！大學的時候，在鬱悶中讀的，讀了之後更鬱悶了。」吉克說。

「我也是。」波莉興奮地拍桌子。

「兩個人鬱悶比一個人鬱悶開心是嗎？」吉克覺得有點好笑。

「不是嗎？不然那群精神有問題的人幹麼都擠進同一個小說 ？」波莉更加興奮了。

吉克感到自己的心情在好轉，突然提議說：「附近有個觀光 火車，要不要去坐？我還比較喜歡火車。」

「好啊！我也比較喜歡火車。」

古老的柴油火車拉著剛剛認識的兩個人，順著河流、穿過森林和峽谷，沿途的峭壁、山景和野生動物，陸續映入眼簾。

觀光火車全程只有一小時，一小時足夠改變兩個人的一生。窗外有景，身邊有畫。

「有時候，我真希望火車一直行駛，永遠不要停下，讓我不必考慮在哪個站下來，又該做點什麼，或什麼時候要再上車。」吉克嘆道。

「我就喜歡火車經常停，每站都下來看一看。」波莉笑。

「看什麼呢？」

「什麼都可以啊！馬路、房子、人、動物，什麼都可以。」

「看了又怎樣呢？」

「沒怎麼樣啊！說不定會有吃的可以買。如果肚子餓了，那就很好。」

「好吧！」吉克不以為然。

「你對旅遊沒興趣吧？」

「沒興趣。」吉克搖頭。

「我看也是。」波莉嘆氣。

「不過今天例外。」吉克加了一句。

波莉噗嗤笑了一聲。

當火車開始往回繞時，天邊的雲霞正在緩緩變色。

「看！太陽快要下山了！」波莉喊道。

「是啊！又是一天。」吉克緩緩地說，說完看到波莉興奮的表情，不禁面露微笑。

晚上，他們又回到同樣的小鎮吃飯，這回挑了一家義大利 餐廳。（四）

➤➤➤消失的秋天（三）