有一次，我向施先生提及幾年前大字報席棚那一幕，他對我在現場很詫異。他說：「嘉木大學畢業，分到清華大學當助教，我倆曾住在一個宿舍，後來又一塊來到新組建的S學院。『反右』以後，我有意疏遠他，主要是怕牽連他。開始他不理解，顯得挺傷心；後來他明白了，多年來我們只能在內心裡彼此掛念。」

接下來施先生頗為得意地笑著說：「那天我也是急中生智，回想起來挺害怕的。萬一遇上熟人，那不就穿幫了嘛？」

他常常提起自己的家鄉──常州青果巷，〈常州賦〉云：「入千果之巷，桃梅杏李色色俱陳。」自隋唐開科舉以來，四百多米長的青果巷，產生了一百多位進士和狀元，堪稱進士街。

施先生說，幼年時他最崇拜從青果巷走出來的語言大師趙元任，他譜曲的〈教我如何不想她〉是我國知名白話文歌曲。小巷孕育了無數社會名流和大家，近現代就有清末郵傳大臣盛宣懷、中共 早期領導人瞿秋白和張太雷、法學家史良、故宮博物院創辦人吳瀛和劇作家吳祖光父子，以及語言學家周有光……

隨著施先生繪聲繪色的描述，我彷彿走進聞名遐邇的幽幽古巷──頭頂錯落有致的江南屋簷，迎面是青磚砌就的明清民居，斑駁的磚牆上雕刻著古樸的花紋……沿著青石小路行走，河堤兩岸的青苔泛著碧綠，幽幽的河水在腳下流淌。夢幻般聽著名流雅士的琅琅吟詩聲，四處散發著古色飄香……（一○）

➤➤➤世界語先生（九）