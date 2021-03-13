趙梅英／圖

那年麥子收穫的季節，納多把一個人的鼻梁骨打斷，破了相，臉上縫了好多針，住進外科病房裡。已經花掉很多錢，還要花更多的錢。納多跑回家拿錢。只有出錢，才能讓那個人不去告他，警察 不會來抓走他。

周末，米亞從學校回家。奶奶把這件事當笑話講給她聽，說這個天不怕、地不怕的人，居然擔心要坐牢。

阿彌陀佛。老天保佑。

多少年了，這個無法無天的人終於知道害怕了。

他回來說自己闖禍了，要割麥子賺錢。讓我們一定要給他錢，就算是借的，以後他會還的。

哈哈哈，他可拿什麼來還喲。

──說著、說著，奶奶又忍不住哈哈大笑起來。

可米亞沒有笑，她的腦海裡浮現出哥哥在傷者面前遞茶倒水、低聲下氣的模樣，他盡己所能討好那個人，把對長輩、親人的關愛，統統奉獻給一個陌生人，只因害怕被關進那間暗無天日的屋子裡。所有關於黑屋子的信息在他的頭腦裡發酵，任何細微的、哪怕是以訛傳訛的消息，都能將他撂倒。

很小的時候，米亞就認識一個從那種地方出來的人。他臉色蒼白、鬍子拉碴，一說話就犯哆嗦，手腳顫抖個不停，鬍子也抖個不停，好像從零下十幾度的冰層裡剛剛走出來。

關於那裡面發生的事，那個人什麼也沒說。他幾乎說不出話來，好像那些話在沒有張口之前，就已經被凍住了。別人問他在裡面待了多久、什麼時候進去的，又是如何度過一天又一天的，他除了死死地盯住牆壁角落，就是趴在桌子上，一口接一口地喘氣。

他在裡面吃了太多苦。他的舌頭都短了一截。他的生活完全被毀掉了。這是父親的原話。米亞一直記得父親的原話。後來，那個人再也沒有在家裡出現過。有人說他被一個來自異鄉的女人領走了，也有人說他去投奔親戚了。總之，一年年過去，他再也沒有回來，也沒有人談論他，就像這個世界上從來沒有這個人。

可米亞從來沒有忘記過他──她總覺得那個人不是被親戚或哪個同情者接走，而是住進一間只准進、不准出的黑屋子裡。他臉色慘白、手指甲慘白，他的房間一片慘白，那是被夜裡的大月亮照耀的結果，更是因為身體裡的血液流盡的結果。

在米亞的家族裡，始終迴盪著一個古老的聲音：保護自己的血液，不讓它們流走。很久以前，家族裡那個皮膚白皙的女人年紀輕輕就死去了。她得了一種動不動就出血的毛病，並將致病基因傳給家中長子。此後，這個家族中很多人在未成年時，便莫名其妙地倒在血泊裡，尤其是男孩。

幾世幾代之後，年輕女人的血液已被稀釋，但陰影仍然存在。很久以來，流淌在家族血脈裡最古老的恐懼不是關於食物匱乏、極端氣候威脅、傳染病肆虐，而是未來某一天，血管裡那黏稠、神祕的液體忽地流盡。沒有徵兆、沒有疼痛和不適，猝不及防的，那些血液就像夏日河床上的流水，一下子被蒸發掉。如果沒了血，一個活蹦亂跳的人就會像紙片那樣被風吹走，從這個世界上消失。

慢慢地，家族中最有智慧的人逐漸認識到，當身體的柵欄還未得到加固時，血液很容易流出體外。而隨著時間流逝，流血的症狀越容易得到控制。當務之急，他們要把一切制伏在萌芽狀態。為了不讓那些奔突、衝撞的血液流出預定軌道，他們想了很多辦法。最有效的辦法當然是讓那些魯莽好鬥的人、動不動就拔出刀劍的人，以及所有主張以武力征服世界的人感到恐懼。於是，這個家族的男性在幼年時，便被灌輸了以下思想。一個謹言慎行的人比一個勇士 活得更久。自我控制是所有智慧中最偉大的一種。

過度的激情會毀掉一個人，先是毀掉他的血液，然後奪走他的性命。

慢慢的，家族血液中的憤怒和暴躁因子被替換掉了，所有不合時宜的雜質也被過濾乾凈。他們變得文弱溫雅、舉止得體，甚至唯唯諾諾。最近幾代，幾乎沒有人因血液問題喪命。米亞的爺爺順利活到七十幾歲，她的父親已過不惑之年，但到了納多這裡，情況似乎發生微妙的變化，某種東西死灰復燃了。

納多對那種暗紅色液體所表現出的強烈興致，讓全家人憂心忡忡。很小的時候，趁米亞睡著時，他會挖她身上任何一處深紅或淺褐的結痂、挖家裡所有人身上的結痂，讓那些原本已近癒合的傷口重新流血。看到家人疼得呲牙咧嘴、哇哇亂叫，他卻興奮得拍手大笑。

實在沒有結痂可挖的日子，他就以頭撞樹，或雙手握拳去擊打沙袋，或以鞭子抽打陀螺，或用彈弓打鳥。沒有鳥的日子，他尋找別的標的物。有一次，他從外面回來，家人說了他一句什麼，他馬上沉著臉，伸出手，一拳擊向玻璃窗，又一聲不吭地舉著那隻血跡斑斑的手，跑到赤腳醫生那裡。

這個男孩的行為讓他們感到恐慌，某種宿命的東西正閃電般捲土重來。占卜師那裡已經去過了，老爺殿和娘娘廟的神像也一一拜過了，他們把所有能想到的辦法都試過了，但沒有用。家裡那對生養他的大人首先灰了心，以賺錢的名義逃走了。（一）