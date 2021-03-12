有些窗戶有窗簾，窗簾被風拂動，是唯一的生活跡象。一個穿深藍制服、身材魁梧的禿子走來，抽著菸，站在樓之間的狹長空地，抬頭兩邊看看，樣子很神氣。這是保護我們的人嗎？這是監控我們的人嗎？艾諾說如果她走出去，他們會知道的，他們是誰？是這個人，或是一群穿制服的人？斜對面五樓窗口有個人影，也像她這樣，頭抵著窗向外看。如果不是那個穿制服的人在那裡，她可能會對他招手，雖然她向來不夠熱情，對陌生人懷著戒心。

那群剛說了再見的工作夥伴們，如果聽說她的窘境，會怎麼反應呢？他們從未謀面，只是在線上會議室一個個小窗口，露出半身影像，用各種口音的英文流暢地溝通，背景是書房或是虛擬的星空。在幾個月的合作裡，蒙特婁的文生給她的回應特別熱情，如果他私下寫電郵來，她不會意外。

她想像自己對他怎麼描述這段經歷，詼諧自嘲，夾雜幾句法文、幾個掩面而笑的誇張表情。他們的關係還不足以分享恐懼。

幾天前還依依祝福道別，現在這群人像是從未存在過，完全的陌生。線上，有人說雲端 ，更虛無縹緲了，每個人立在一朵雲上。原本可以筋斗雲一踩遊遍四海八荒，網路一斷，就只能困守一朵雲。

她弄濕毛巾，擦了擦身。沒有熱水，幸好是夏天，她坐著不動也微微出汗。她等待艾諾來，帶給她外面的消息、食物和熱情。

跟艾諾在巴黎的最後一夜，艾諾眼中閃著淚光，那晶瑩的微光把她溫柔包覆。他告解似地說起自家事。父親是個酒鬼，母親在生第五個孩子時難產死了。姊姊當老師，因為一隻眼睛半瞎，一直沒結婚。妹妹嫁到了另一個島，生了三個孩子，有兩個夭折了，他很少去看望姊妹們。（六）

➤➤➤陌生地（五）