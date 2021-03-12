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1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

小武上學（全文完）

陸蔚青

她想明天去買一個鏡框，將這張曬經石框起來掛在牆上。人生有許多必經之路，每個人的生活中，其實都有一塊曬經石吧！

有一天下雨，店裡生意慘淡，一團團霧氣在冰櫃上形成一層薄霧。郁歡沒事幹，就在薄霧上練書法，寫得正興起，這一張雨傘擋在門口，看不清雨傘下的人。

那人收了傘，一跛一拐地進來，郁歡才看清楚，竟是布朗夫人的兒子小布朗。小布朗買了一盒菸，是布朗夫人以前買的那一種。

郁歡就問他：布朗夫人還好嗎？

小布朗嘆一口氣，說母親已經去世了。郁歡連忙說：真是遺憾。

小布朗說，已經過世好幾個月了。

郁歡說：是什麼病？希望她沒有太多痛苦。

小布朗說：不是生病，是我姊姊愛麗絲把她推下去的。愛麗絲想跟母親要錢買酒，她本來已經喝醉了。你也許知道，愛麗絲精神不太好。她離婚之後，就同母親生活在一起，酗酒成性，母親一直很寵愛她。但那天母親確實是沒有錢了，然後愛麗絲就把母親推下台階，我們把她送到了醫院，但是太晚了，就這樣。

瑪麗亞與郁歡的友情保持了很多年，那時候她們以姊妹相稱，一直到瑪麗亞去世，郁歡去參加了瑪麗亞的葬禮。那時候她原諒了瑪麗亞的某些偏見，在瑪麗亞最後的那段日子裡，她的偏見常常是莫名其妙的。她總是談到危險，她對食物的恐懼越來越多，以至於她堅強的下巴越來越突出。

她們還會出去吃早餐，但瑪麗亞會沒完沒了詢問任何一種食物的成分，最終還是定義為危險食物。郁歡這時就會想起秦叔寶的話，秦叔寶一直認為瑪麗亞是一個神經質的女人，也許他是對的。（全文完）

➤➤➤小武上學（一四）

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