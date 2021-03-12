閒談中得知施先生的家室在北京 G學院，前妻是該學院的教師。他非常得意自己的一雙兒女，對姊弟倆的音樂才華讚不絕口：姊姊拉大提琴，弟弟拉小提琴。有一回我無意中問了一句：「你們夫妻幹麼要離婚呀？」

我略顯唐突的詢問，讓他的目光暗淡下來，過了老半天才轉晴。他說：離婚是他在遷校前，向妻子提出的，天各一方，不想再拖累妻子了。還有一個原因，就是為了孩子前程，姊弟倆的志向是報考部隊文藝團體，沒有他這個現任「右派」父親，入伍政審時，或許會容易些。

辦完離婚手續，也許是情感上的不捨，往回走的路上，他向妻子表白：「給我十年時間，我始終堅信，早晚會給我一個清白。」

妻子淺淺一笑，異常平靜地說：「光雋，我給你講個春秋的典故吧──晉國公子重耳當年流亡到翟地（狄人的部落），娶了個叫季隗的姑娘，生了伯鰷和叔劉。晉惠公即位後，擔心晉國人依附重耳，遂派勃鞮追殺重耳。重耳聞訊後欲投奔齊桓公，離翟前他對妻子說： 二十五年我不回來，你就嫁人吧！季隗笑著回答：等到二十五年，我墳上的柏都長成大樹啦！儘管如此，我還是會等你的。」

妻子講完故事，停頓了片刻，輕聲對施光雋說：「我相信你！早就做好等你一輩子的準備。」施先生說完，捂住臉，轉過身抽搐起來……

我永遠忘不了那個難忘的冬夜，我默默地守候在一旁，面對一位肝腸寸斷、孤苦伶仃的「漢子」。

在與施先生的交往中，我慢慢領悟到一些人生的真諦：施先生身上，蘊藏著一種渾然一體的生命張力──堅韌不拔、百折不撓，他在自己的精神世界裡，有尊嚴地活著。（九）

➤➤➤世界語先生（八）