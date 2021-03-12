過了一小陣子，麗莎說要出去逛街，一逛就花掉很多錢。

「親愛的，我又需要加班了。」吉克說。

「為什麼？」麗莎露出吃驚的表情。

「支付我們的費用啊！我向你解釋過。」

「哦，對！你能不能換一份更高薪的工作呢？」

「我找過了，目前這就是最好的了。」吉克差點說：「你是不是要換一個更有錢的男友呢？」後來想想，順其自然吧！感覺兩人在一起的時間也不會太多了。

吉克和麗莎的生活一直在兩種狀態中交替著。一段時間，吉克會在麗莎的要求下少加班，多在家陪她。但是麗莎覺得在家無聊，要經常逛街購物，又要吉克陪她去度假。吉克說，這樣他不加班就不夠錢花了，只好又回到經常加班，把麗莎留在家中的狀態。

兩人的關係並沒有在大喊大叫或打架的情況下破裂，但是情感張力達到了一個關鍵點，終於到了分手的那一天。

麗莎問吉克：「你是不是不需要我？」

吉克誠懇地說：「我不需要你，但愛不是一種需要。」

麗莎走到吉克面前貼著他，拉著吉克的手說：「你是說你愛我嗎？」

吉克面對經常以嫵媚迷住他的麗莎，冷靜地說：「你是說你需要我而不愛我嗎？」

這是他們的最後一次談話，更確切地說，是最後一次對抗。

有時候，兩個人在一起是因為他們把對方放入了自己的幻想中，而分開時也是因為把對方放入幻想中。只是之前的幻想是自己喜歡的，後來的幻想是自己不喜歡的。

事實上，吉克和麗莎像無數的情侶及夫妻一樣，從未相識，只是在同一條路上相遇，給彼此編排自己人生故事的機會而已。

●

2004年秋天，吉克和一群相識與不相識的人去山中小住兩天，沿途順便摘蘋果 。大約十人租了一個四個房間的木屋，爬山玩水看秋景。吉克正結束一段感情，只想到野外散散心，並不想積極參加到達後的活動。

他沒有跟一組人去探索樹林，也沒有隨另一組人去漂遊，決定自己到附近的小鎮上挑一家店吃午餐，然後開車隨便逛逛。

他沒有料到，本來是一個人的計畫，無形中卻成了兩人組。有一個叫波莉的女孩和他一樣，也正結束一段感情，也是只想到野外散散心，並不想積極參加到達後的活動。

大家分組離開木屋之後，只剩下吉克和波莉。波莉要求跟吉克同組。

「你想去哪兒嗎？我哪兒也不想去。」吉克聲明。

「那你這是要去哪裡？你不是要去開車嗎？」波莉看見吉克已經踏出門外。

「好吧！你要是沒意見，就上車吧！」吉克無從否認，帶著波莉，漫無目的開了一段路，非常消極地兜著風。

「找個有樹林的地方，停下來走走吧！」波莉建議。

「那前面就有。」吉克連忙把車靠在路邊，下車一看，不遠處有個牌子寫「打獵區」。

「哈哈！我們會不會被獵人打到啊？」波莉笑問。

「我們是獵物嗎？那也還沒進去打獵區。」吉克走在馬路邊緣，打算不往樹叢裡去。

「喂！聊聊嘛！」波莉在後面喊道。

「聊什麼？」吉克轉身走回來，放慢腳步走在波莉身邊。

「你看書嗎？可以聊聊書啊！我最近讀了《紅樓夢》，發現裡面所有的人物都精神有問題。」

「哈哈！本來就是。不過你是第一個這麼乾脆地向我指出這一點的人。」吉克突然對波莉產生了好感，覺得她貌似是個有趣的人。

「我真這麼認為，不是開玩笑的。」波莉很嚴肅。

「嗯，我相信你。」吉克嘆了口氣，開始往車的方向走，一邊說：「這裡沒什麼好看的。我們吃飯去吧！」

「好啊！你去哪兒，我跟著就是了。」波莉沒想到這一跟，就跟了好幾年。

他們來到附近的一個山區小鎮，兩人隨便在一家咖啡 屋坐下，各點了一個三明治。

「你到底有沒有讀過《紅樓夢》啊？」波莉惦記著剛才的話題。（三）

➤➤➤消失的秋天（二）