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1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

陌生地（五）

章緣

先用冷水，也只有冷水，洗了臉，把眼霜、面乳輕柔抹上，做了點按摩。從化妝袋裡翻出一個小圓鏡，看了看自己。至少，我還是我。她對鏡中人扮出微笑，就像每次面對鏡頭或自拍時一樣，不需要一絲愉悅，她就可以這樣笑。笑容不見了，她看到自己臉色發白。

打開櫥櫃，四個邊角停了數隻黑色小蟑螂，她找到刀叉。她有多年不吃白土司，只吃健康的全麥和雜糧。黃果醬一抹，土司崩散，不新鮮，但她一口氣吃了三片，把瓶裡的水都喝了。真希望能有杯熱咖啡。艾諾不知道何時來。

行李箱裡有雙麻拖鞋，她從不穿酒店裡那種一次性的白拖鞋，或者是日本旅館的膠鞋。但她還不想打開行李箱，也許今天就能離開這裡，到一個適合打開行李箱的地方。

她還穿著昨天的衣服，白天氣溫上升了，她把襯衫釦子解開。背包口袋裡摸到一小包薯片、半盒小錫罐裝的Godiva巧克力豆。有本書，日本傳統色彩學。沒有網路，五光十色眾聲喧嘩的世界關上門了，如果她帶了iPad電子書就好了，如果……她叫停。沒有如果，不要如果，再想下去，她知道那個念頭會出現，而且盤旋不去。

如果她沒有來。

日本有那麼多摻灰的顏色，跟這個世界百搭。她的眼睛停在書頁上，沒有讀進一個句子。疾病是什麼顏色？灰白？那是病房和醫生、護士。腥紅色，那是血，焚燒的火。隔離是什麼顏色？青灰或是藍黑……她迫切想見到艾諾，他是她通往世界唯一的橋梁，她想知道關於這個傳染病、關於檢疫、關於剛離開的X地，關於她的處境……她有那麼多問題。

雖然是白天，外頭還是沒有一點人聲，沒有人在外頭走動。什麼地方有抽水馬達機械的響聲。（五）

➤➤➤陌生地（四）

日本 咖啡 旅館

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